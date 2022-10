Die Serie ist gerissen: Erste Niederlage für Waldhausen

Neun Siege und ein Unentschieden in den ersten zehn Spielen: So lautete die Bilanz des bisherigen Landesliga-Spitzenreiters SV Waldhausen vor dem Härtsfeld-Derby gegen den SV Neresheim. Doch ausgerechnet die Klosterstädter sorgten für die erste Waldhäuser Niederlage. Vor rund 450 Zuschauern setzte sich der SV Neresheim mit 3:1 durch. Es war der erste Landesliga-Erfolg für Neresheim gegen Waldhausen überhaupt.

Nach knapp einer Viertelstunde hatte Neresheim die erste Möglichkeit in diesem Derby. Miladin Filipovic marschierte auf der linken Seite, dabei bediente er Dominik Pfeifer. Sein Abschluss war allerdings zu zentral und Waldhausens Keeper Dennis Wille hatte keine Probleme. Wenige Augenblicke später gab es eine Freistoß für Waldhausen in aussichtsreicher Position. Vedat Yel nahm sich der Sache an. Der Ball ging allerdings relativ klar am Tor vorbei. In der 32. Minute durfte der SV Neresheim dann erstmals jubeln. Nach einem Abspielfehler von Torhüter Wille, der außerdem noch zu weit vor seinem Kasten stand, zog Fabio Mango aus der Distanz ab und traf zur 1:0-Führung für die Gäste. Nur fünf Minuten später erhöhte Hakki Yildiz auf 2:0. Yildiz nahm den Ball an und behauptete diesen gegen einige Gegenspieler. Aus der Drehung chippte er das Leder über Keeper Wille ins Tor. Noch vor der Pause hätte Waldhausen das 1:2 erzielen können. Yel steckte durch für Kevin Mayer. Der Stürmer traf den Ball allerdings nicht richtig und er kullerte haarscharf rechts neben das Tor. So stand es zur Pause 2:0 für die Klosterstädter.

Wer dachte, dass Waldhausen nun eine furiose Aufholjagd starten sollte, sah sich gettäuscht. Die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer war zwar sehr bemüht, doch Neresheim hielt leidenschaftlich dagegen und erhöhte in der 79. Minute sogar auf 3:0. Wieder war Hakki Yildiz der Torschütze. Nur drei Minuten später machte es der eingewechselte Timo Kamm noch etwas spannend. Nach einer Flanke von Luca Uhl, köpfte er zum 1:3 ein. In der hektischen Schlussphase sah Neresheims Verteidiger Josip Miketek die Ampelkarte. Einen entscheidenden Einfluss auf die Schlussphase hatte dies allerdings nicht mehr, denn es blieb beim nicht unverdienten 3:1-Erfolg für Neresheims. So bewertete Waldhausens Trainer Jens Rohsgoderer das Derby: „Die erste Halbzeit hat das Spiel entschieden. Diese sind wir viel zu verhalten angegangen. Möglicherweise hatten wir auch Angst etwas zu verlieren., ob der Last, dass wir noch keine Niederlage hatten. In der zweiten Hälfte waren wir etwas besser, hatten mehr Zugriff und Spielanteile. Doch in unserer Drangperiode haben wir dann das dritte Gegentor kassiert.“ Neresheims Trainer Andreas „Bobo“ Mayer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Darauf ,wie wir unsere Tore herausgespielt haben und die Mannschaft aufgetreten ist, können wir sehr stolz sein.“