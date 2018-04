Wie man den Ruhestand gestalten kann, darum geht es in einem Vortrag am Freitag, 13. April, um 18.30 Uhr im Aalener Restaurant Rosmarie. Gerontologin Ulla Reyle spricht über das Thema „Wer los lässt hat die Hände frei – Mit gutem Gefühl in die neue Lebensphase“ und erklärt, in welche Fallen man nicht tappen, welche Chancen man aber nutzen sollte.

Eine Anmeldung ist unter 07361 / 590 30 möglich. Einklappen Ausklappen