Die „Schloss-Herrin“ gibt die Regentschaft ab - Rektorin geht nach 15 Jahren

Die Zahl der mit dem Sars-Cov-2-Virus infizierten Menschen im Bodenseekreis steigt weiter an. Waren auf der Webseite des Landratsamts am Mittwoch noch 24 akute Fälle verzeichnet, sind es, Stand Donnerstagnachmittag, jetzt 31. Einer der Fälle geht auf die Geburtstagsparty zurück, durch die sich bereits mehrere Menschen in Friedrichshafen infiziert hatten.

Wie Landratsamtssprecherin Nadine Larisch auf Anfrage von Schwäbische.de mitteilt, läuft die Nachverfolgung der Kontaktpersonen der sieben neuen Fälle bereits.