Die schönsten Bilder eines tollen Naturschauspiels unserer Leser

Eine Woche lang haben „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ die schönsten Aufnahmen von Sonnenauf- und -untergängen gesucht. Und viele Leser haben die Chance genutzt und tolle Impressionen geschickt. Einige waren in der Region unterwegs und haben zum Beispiel das tolle Farbenspiel am Himmel über Trübenreute entdeckt. Andere haben uns tolle Fotos aus dem letzten Urlaub der untergehenden Sonne über dem Meer geschickt.

Auch für die kommende Woche suchen wir wieder tolle Fotos: Viele Leser fahren gerade in den Urlaub oder genießen die freien Tage in der Region. Die vierbeinigen Begleiter dürfen da auch keinen Fall fehlen und sind entweder mit auf Tour oder dürfen eine Auszeit in einer Pension genießen. Die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ würden gerne alle Haustiere im Urlaub gerne auf der Leserfotoseite „Klick!“ sowie online und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis zu drei Bilder als JPG-Datei mit ein paar Informationen über das Motiv und den Namen des Fotografen bis Montag, 19. August, per E-Mail an: klick@aalener-nachrichten.de

Aus technischen Gründen können wir nur digitale Bilder berücksichtigen. Um Ihre Fotos in bestmöglicher Qualität abzudrucken, sollten diese mindestens eine Größe von einem Megabyte haben.