Die Sünden neu erfinden

Mit ihrem neuen Programm „Die Vorteile des Lasters“ tritt die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart am Mittwoch, 13. Februar, im KleinkunstTreff Aalen auf. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle.

Für ihr erstes Programm hatte die wortgewandte Lisa Eckhart neben höchstem Lob auch viele Preise erhalten.

Gnadenlos scharf

Gnadenlos scharf sind auch die Texte ihres neuesten Programms, mit dem Lisa Eckhardt nun in ganz Deutschland auf Tour ist. In „Die Vorteile des Lasters“ geht es um Sünden und Laster, die zu Tugenden erklärt werden und uns alles erlauben.

Die Pressemitteilung verspricht folgendes: Gott befahl uns zu entsagen, Coca Cola zu genießen. Polyamorie versaute die Unzucht. „All You can eat“-Buffets vergällten die Völlerei. Facebook beschämte die Eitelkeit. Ego-Shooter liquidierten den Jähzorn. Wellnesshotels verweichlichten die Trägheit. Sie alle haben’s schlecht gemeint. Doch schlecht gemeint ist bekanntlich das Gegenteil von schlecht. Und kein Zweck heiligt das Mittelmaß. Darum gilt es, die Sünden neu zu erfinden. Wie widersetzt man sich der Spaßgesellschaft ohne den eigenen Spaß einzubüßen? Wie wird man zum Ketzer einer säkularisierten Welt?

Lisa Eckhart rät: „Seien Sie neidisch auf andere. Doch anstatt ihnen nachzueifern, ziehen Sie sie auf Ihr Niveau. Seien Sie träge und zeigen Sie Ihrem Partner, wer in der Beziehung die Windeln anhat. Seien Sie jähzornig und beschimpfen Sie Werner Herzog. Seien Sie maßlos in allem, nur niemals in der Mittelmäßigkeit.“

Preisgekrönt

Lisa Eckhart, eigentlich Lisa Lasselsberger, wurde 1992 in Leoben in Österreich geboren. 2016 erhielt sie den Förderpreis beim Österreichischen Kabarettprei, ein Jahr später den „Freistädter Frischling“ (Jury- und Publikumpreis), 2017 den „Berliner Bär, den Jurypreis beim Prix Pantheon in der Kategorie „Frühreif & Verdorben“ und den Förderpreis beim Deutschen Kabarettpreis, 2018 den Förderpreis der Stadt Mainz beim Deutschen Kleinkunstpreis und den Förderpreis „Grie Soß“ beim Hessischen Kabarettpreis und aktuell den „Salzburger Stier“.