An diesem Samstag (14 Uhr) trifft der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen im Schönbrunnenstadion auf den Vfl Sindelfingen. Nach zwei Niederlagen in Folge ist die Mannschaft um Trainer Erdal Kalin nun gefordert. Sollte es gegen Sindelfingen wieder nicht mit einem Erfolgserlebnis klappen, dann könnte es ungemütlich werden beim TSV.

Die richtigen Lehren ziehen und gegen den Vfl Sindelfingen in allen Mannschaftsteilen deutlich besser agieren, so lautet die Vorgabe rund um das Essinger Stadion. Der Gegner siegte nämlich zuletzt gegen den Tabellenletzten FC Wangen und hat nun wie der TSV Essingen sieben Zähler auf der Habenseite. Damit kommt es an diesem Samstag zum unmittelbaren Nachbarschaftsduell in Sachen Tabellenstand. „Die Niederlage in Rutesheim, war auf Grund der schlechten ersten Halbzeit eine verdiente Niederlage. Individuelle Fehler und taktisches Fehlverhalten wurden von Rutesheim gnadenlos ausgenützt. In der zweiten Halbzeit reagierte meine Mannschaft charakterlich gut und war auch dem 3:3 nahe. Aber wieder einmal war es ein Konter, der die Entscheidung brachte. Trotz der zweiten Niederlagen in Folge ist die Stimmung weiterhin positiv.

Die Jungs ziehen gut mit im Training. Wir wollen wieder in die Spur kommen und am Samstag endlich den ersten Heimsieg einfahren, dementsprechend wollen wir auftreten“, sagt TSV-Trainer Erdal Kalin.

Vor dem Spiel an diesem Samstag stehen hinter drei Akteuren noch Fragezeichen: Kocak, Biebl und Essig sind alle angeschlagen. Ansonsten kann der Essinger Trainer auf den gesamten Kader zugreifen.