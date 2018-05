Am Muttertag öffnet das Heimatkundliche Museum im Untergröninger Schloss wieder seine Pforten. Außer den dauerhaft präsentierten Themen und einigen „Neuzugängen“ gibt es auch in diesem Sommer wieder eine Sonderausstellung: „Die letzten ihrer Art – Klöppelspitzen aus dem Sudetenland“.

Hinter dieser Ausstellung, die der Initiative von Johanna Groß aus Untergröningen zu verdanken ist, verbirgt sich folgende Geschichte: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Abtsgmünd eine Familie Forster ansässig, die in Pechgrün im Sudetenland eine gutgehende Klöppelspitzen-Manufaktur betrieben hatte. Pechgrün (Smolnice) fiel später dem Bergbau zum Opfer, die Ortschaft ist unter Abraumhalden und damit von der Landkarte verschwunden.

Den Forsters war es bei ihrer Vertreibung gelungen, rund 350 Original-Klöppelbriefe (Muster) mitzunehmen, was ihnen in Abtsgmünd einen Neustart ermöglichte. Ältere Menschen aus Abtsgmünd und Umgebung erinnern sich noch daran, wie in der Nachkriegszeit Frauen und junge Mädchen bei der Firma Forster Arbeit fanden. Viele verdienten ein Zubrot durch Klöppeln in Heimarbeit.

Einige Jahrzehnte später erfuhren die Klöppelbriefe eine zweite Rettung. Inzwischen waren handgeklöppelte Spitzen durch industriell gefertigte Massenware vom Markt verdrängt worden, und die Firma Forster hatte aufgehört, zu existieren. Beim Abbruch des Gebäudes nahm eine mitdenkende Nachbarin die Klöppelbriefe an sich und bewahrte sie auf. Später übergab sie diesen wertvollen Schatz dem Deutschen Klöppelverband.

Die Klöppelbriefe wurden unter der Leitung von Maria Steuer und Familie Luderich sortiert, gereinigt und katalogisiert. Dann machten sich talentierte Damen daran, die Muster auszuklöppeln. Ein Teil dieser Produkte wird nun in Untergröningen präsentiert. Die Sonderausstellung wurde von Mitgliedern des Deutschen Klöppelverbandes aufgebaut: Christa Daiss aus Gschwend, Mitverfasserin des Buches „Die letzten ihrer Art – Spitzen aus dem Sudetenland“, Gabriele Rahm aus Heubach, Rose Kurz aus Engelhofen sowie Johanna Groß aus Untergröningen. Die ausgestellten Werke sind ein Spiegelbild der Spitzenklöppelei im ehemaligen Sudetenland.