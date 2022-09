Die Reichsstädter Tage sind eröffnet

Der Hunger der Aalenerinnen und Aalener nach „ihrem“ Fest scheint nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gewaltig: Auf einem proppenvollen Gmünder Torplatz hat am Freitagabend Oberbürgermeister Frederick Brütting mit dem offiziellen Bieranstich die 46. Reichsstädter Tage eröffnet. Und damit gleich eine dreifache Premiere gefeiert: Zum ersten Mal vollzog das Aalener Stadtoberhaupt an einem Freitagabend – statt wie all die Jahre zuvor am Samstagvormittag – diese Zeremonie, zum ersten Mal war es Brütting, der in diesem Amt zum Schlägel griff, und zum ersten Mal wurde das erste offizielle Reichsstädter-Tage-Fass auf dem Gmünder Torplatz und nicht, wie ebenfalls viele Jahre lang zuvor, vor dem Rathaus angezapft.

Vier Schläge ins Fass brauchte Brütting, ehe ganz offiziell die ersten Liter Bier dieser 46. Reichsstädter Tage in die Krüge fließen konnten. Eher symbolisch, versteht sich, denn die Frequenz in der zum Fest herausgeputzten Innenstadt hatte sich bereits ab dem späten Nachmittag spürbar erhöht, und die vielen Besucherinnen und Besucher wollten dabei ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Der frühe freitägliche Besucherzustrom, der sich bei den vergangenen Reichsstädter Tagen schon etabliert hatte, war mit ein Grund für Brütting und die Stadt, die offizielle Eröffnung mit dem Bieranstich dann doch gleich auf den Freitagabend zu verlegen.

Bereits eine halbe Stunde vor diesem offiziellen Akt stimmten die Musikerinnen und Musiker des Städtischen Orchesters unter Leitung von Chris Wegel mit zünftigen Weisen das festhungrige Volk auf die Reichsstädter Tage ein. Nicht weniger schmissig wurde es, als dann zusätzlich noch die Dudelsackspieler der Kochen Clan Pipe Band, der Spielmannszug der Aalener Feuerwehr sowie der Fanfarenzug der Narrenzunft Bärenfanger aus Unterkochen auf den Gmünder Torplatz einzogen. In ihrem Gefolge – wie es sich für die Eröffnung der Reichsstädter Tage gehört – historische Figuren aus der Stadtgeschichte und die „Läschtermäuler“ der Aalener Fasnachszunft, die – ebenso schon Tradition – ihr „Olamer Lied“ zur Eröffnung beisteuerten.

In seiner Rede zum Auftakt des Stadtfests erinnerte OB Frederick Brütting an den Grundgedanken des Zusammenhalts und der Zusammengehörigkeit, aus dem heraus bereits 1975 die ersten Reichsstädter Tage gefeiert worden seien. Daran habe sich bis heute nichts geändert, denn es seien die freudigen Begegnungen und Zusammentreffen, „die unsere Stadt und Stadtgesellschaft im Innersten zusammenhalten“. Der Bürgerstolz und das Selbstwertgefühl einer unabhängigen und emanzipierten Stadt, so Brütting weiter, wohnten dieser Stadtgesellschaft noch heute inne. Dieses reiche Erbe gelte es auch weiterhin zu pflegen.

Im Angesicht des Ukrainekriegs sagte der OB weiter, zur Tradition dieser stolzen Stadt gehöre es auch, für Menschen ein Ort der Zuflucht und Sicherheit zu sein. Für alle selbstlose Hilfsbereitschaft und die vielen Zeichen der Humanität und Mitmenschlichkeit könne er den Mitbürgerinnen und Mitbürgern nicht genug danken. Ein ganz besonderer Willkommensgruß galt in der Stadt, zu deren Merkmalen Internationalität, Weltoffenheit und Gastfreundschaft gehörten, den Vertreterinnen und Vertretern sowie ihren Delegationen aus den Aalener Partnerstädten St. Lô, Tatabánya, Antakya und Cervia.

Krieg, Energiemangel, Pandemie und Klimawandel, so Brütting abschließend, seien zwar Themen, denen sich auch in Aalen die Menschen im Herbst und Winter gegenübersähen, ganz bewusst möchte er an diesem Abend aber kein trübes Zukunftsbild zeichnen. Denn mit dem „seit Jahrhunderten praktizierten Zusammenhalt unserer stolzen und unabhängigen Stadtgesellschaft werden wir auch gemeinsam diese Herausforderungen meistern“, wie Brütting sagte. Gemeinsam zu feiern, sich zu treffen und fröhlich zu sein – auch das „gehört zu einer lebendigen, freiheitlichen Stadtgesellschaft, gehört zu uns, gehört zu Aalen!“

Vor Brüttings Rede sprachen der evangelische Dekan Ralf Drescher und der katholische Pfarrer Wolfgang Sedlmeier einen Friedensgruß. Viel Beifall erntete der Moderator für die Ankündigung, der OB habe die Sperrstunde für diesen ersten Stadtfest-Abend auf 1.30 Uhr verlängert. Schließlich gab es mit einem gemeinsamen Spiel des Städtischen Orchesters und der Kochen Clan Pipe Band noch eine weitere Premiere an diesem Abend.