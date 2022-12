Die Redaktionstipps fürs Wochenende

Klar, Weihnachtsmärkte aller Orten. Aber wer das Wochenende rund um den zweiten Advent nicht nur bei Glühwein und Bratwurst (und vielleicht noch ein bisschen Fußball-WM) verbringen will, für den hat unser „Kulturkönig“ wieder ein paar Wochenendtipps zusammengestellt - wie immer natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Alles dabei: Theater, Kammerchor, Konzerte – klassisch und modern.

*

Freitag, 2. Dezember, 18 Uhr: Eröffnung des Bopfinger Nikolausmarkts.

Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr, Theater auf der Aal in Aalen: Premiere „Goldzombies“.

Samstag, 3. Dezember, 14.30 und 17 Uhr: Kinderkonzerte mit Spektakulatius im Orchestersaal der Musikschule Aalen im Kulturbahnhof, erster Stock.

Samstag, 3. Dezember, 15 Uhr, Naturtheater Heidenheim: Wintermärchen „Hinter den Dornen“, frei nach Dornröschen.

Samstag, 3. Dezember, 19 Uhr, evangelische Kirche Sankt Blasius Bopfingen: 18. Benefizkonzert des Lions Club Ostalb-Ipf mit dem Neuen Kammerchor Heidenheim.

Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr, Speratushaus Ellwangen: „Das tapfere Schneiderlein“, Landestheater Dinkelsbühl.

Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr, evangelische Kirche Sankt Ulrich Heubach: Weihnachtskonzert des Kammerorchester Heubach.

*

Freitag, 2. Dezember, 18 Uhr: Eröffnung des Bopfinger Nikolausmarkts.Vom 2. bis 4. Dezember findet wieder der Bopfinger Nikolausmarkt rund um den weihnachtlich dekorierten Marktbrunnen und im Weihnachtskaufhaus statt. Der Nikolausmarkt wird am Freitag, 2. Dezember, um 18 Uhr durch Bürgermeister Gunter Bühler und den Vorsitzenden des GHV Bopfingen, Peter Altrichter, eröffnet. Anschließend öffnen die Bopfinger Weihnachtsengel ein weiteres Türchen des großen Adventskalenders am historischen Bopfinger Rathaus. Täglich bringt der Nikolaus Überraschungen. Zudem treten jeden Tag auf der Bühne Bläser der örtlichen Blaskapellen auf, Kindergartenkinder basteln und singen. Die bei Jung und Alt sehr beliebte lebendige Krippe steht wieder auf dem Marktplatz mit einigen Schafen und der Heiligen Familie. Live-Musik „open air“ und zahlreiche Showacts der Bopfinger Vereine und Gruppen sorgen auf der Aktivbühne für Stimmung. Besonders erwähnenswert sind das Weihnachtskonzert der Band Tuned am Freitagabend um 20 Uhr und das Nikolaussingen mit der Musikschule Bopfingen am 4. Dezember um 15 Uhr.

Infos: www.events-am-ipf.de

*

Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr, Theater auf der Aal in Aalen: Premiere „Goldzombies“. „Goldzombies“ heißt das Stück der Autorin Marisa Wendt, das am Freitag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr bei der Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb (Stoa) im Theater auf der Aal (Bischof-Fischer-Straße 43a) Premiere feiert. Das Monolog- und Präventionsstück für Schülerinnen und Schüler von Klasse 6 bis Klasse 12 behandelt Themenbereiche wie Krieg, Identität, innere und äußere Wirkung und die Verarbeitung von Druck. Das Stück dauert etwa 75 Minuten. Auf der von Andrea Lingel gestalteten Bühne spielt Schauspielerin Lydia Zikeli unter der Regie von Ben Retetzki.

Zum Inhalt: In ihren Make-Up-Tutorials erzählt Lissi von Familie, Freunden und von Scott, ihrer heimlichen Liebe. Die 16-Jährige zeigt, wie man mit einfachen Mitteln ein schickes Abend-Make-Up zaubert oder sich durch Make-up in eine bessere Stimmung versetzt. So manches aus ihrem Schminkkoffer ist ungewöhnlich, so kommen zum Beispiel Margarine, Asche und Muskatnuss zum Einsatz. Der Grund: Lissi lebt in einem Kriegsgebiet und hat keinen Zugang zu handelsüblichen Kosmetikprodukten. Da ist Improvisation gefragt.

Infos: www.theater-stoa.de

*

Samstag, 3. Dezember, 14.30 und 17 Uhr: Kinderkonzerte mit Spektakulatius im Orchestersaal der Musikschule Aalen im Kulturbahnhof, erster Stock. Spektakulatius sind vor Weihnachten wieder in der Region unterwegs – Auftakt der kleinen Tournee sind zwei Kinderkonzerte am 3. Dezember im KubAA. Die Band bietet bei mehreren Konzerten in der Region wieder Weihnachtliches in popigem Gewand: von „Feliz Navidad“ bis „Gloria in excelsis Deo“. Besetzung: Martina Fritz, Aydun Idrizi (Gesang), Christian Bolz (Saxofon, Gitarre), Ralf Meiser (Gesang, Gitarre), Markus Braun (Kontrabass), Christian Steiner (Gesang, Akkordeon, Gitarre). Termine: Samstag, 3. Dezember, 14.30 und 17 Uhr: Kinderkonzerte im Orchestersaal der Musikschule Aalen im Kulturbahnhof, erster Stock; Sonntag, 4. Dezember, 18.30 Uhr (Einlass 17.30 Uhr): evangelische Stadtkirche Ellwangen; Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr): Stadthalle Heubach; Samstag, 17. Dezember, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr): Salvatorkirche Aalen; Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr): Bürgersaal Hüttlingen; Donnerstag, 22. Dezember, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr): Festhalle Unterkochen. Karten: Dr. Fashion, Radgasse 12 bis 14, Aalen, Telefon 07361 / 961769. Für die Kinderkonzerte gibt es zudem Karten im Sekretariat der Musikschule, für das Konzert in Ellwangen bei Juwelier Hunke 07961 / 3636) und dem Brauereigasthof Roter Ochsen (07961 / 9697170).

Infos: www.spektakulatius.de

*

Samstag, 3. Dezember, 15 Uhr, Naturtheater Heidenheim: Wintermärchen „Hinter den Dornen“, frei nach Dornröschen. Sein Wintermärchen „Hinter den Dornen“ - frei nach Dornröschen für Kinder ab fünf Jahren präsentiert das Naturtheater Heidenheim in der Vorweihnachtszeit. Jeder kennt die Geschichte der Prinzessin hinter den Dornen. Aber war es wirklich ein fehlender Teller, der die Fee so erzürnte, dass sie das Kind mit dem bösen Fluch belegte? Warum war die Fee denn eigentlich so böse? Und braucht man immer einen Prinzen zum Wachküssen? Das weltbekannte und beliebte Märchen wird neu erzählt. Märchenhaft schön, voll Zauber, Witz und Gefühl bekommt in „Hinter den Dornen“ das Böse die Chance, neue Wege zu gehen, das Gute darf auch mal schwächeln, der Prinz will mehr, als nur eine hübsche Prinzessin zu küssen - und am Ende wird alles gut.

Infos: www.naturtheater.de

*

Samstag, 3. Dezember, 19 Uhr, evangelische Kirche Sankt Blasius Bopfingen: 18. Benefizkonzert des Lions Club Ostalb-Ipf mit dem Neuen Kammerchor Heidenheim. Gründer und Leiter des Chors ist der Musikpädagoge Thomas Kammel. Es sind 60 Choristinnen und Choristen, im Alter zwischen 14 und 20 Jahren, die sich der Chormusik verschrieben haben. Einstmals als vorweihnachtliches Konzert etabliert, ist es zum festen Bestandteil des „Weihnachtlichen Kulturprogramms“ im Rahmen des Bopfinger Nikolausmarkts geworden. Im „Jubiläumsjahr“ ist es gelungen, für das Benefizkonzert im Advent den „Neuen Kammerchor“ zu engagieren. Mit dem Wohltätigkeitskonzert will die Lions-Club-Präsidentin Martina Stark „Menschen in Not“ helfen, und insbesondere die Waisen-, Kinder- und Jugendprojekte im In- und Ausland mit Spenden unterstützen. Die Sängerinnen und Sänger nehmen die Konzertbesucher mit auf eine klangliche Reise durch den Advent, die Vorfreude auf das Weihnachtsfest weckt. Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzerts bitten die Lions um eine Spende für die vielseitigen Hilfsaktionen.

*

Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr, Speratushaus Ellwangen: „Das tapfere Schneiderlein“ von Raphael Protiwensky-Schenk nach dem Märchenstoff der Gebrüder Grimm für Kinder ab fünf Jahren, Landestheater Dinkelsbühl. Sieben Fliegen auf einmal hat das Schneiderlein auf seinem Marmeladenbrot erlegt. Daraufhin fertigt es sich einen Gürtel mit der Aufschrift „Sieben auf einen Streich" an und spaziert damit stolz durch die Straßen. So hört auch der König von diesem ganz besonderen Schneiderlein. An seinen Hof bestellt, verspricht er ihm nicht nur das halbe Königreich, sonder auch die Hand der wunderschönen Königstocher – wenn es nur die Aufgaben meistert, die ihm gestellt werden. Riesen und Einhörner müssen besiegt werden, doch zum Glück hat das Schneiderlein so einige Tricks auf Lager.

Infos: Tourist-Information der Stadt Ellwangen, Telefon 07961/84303, Mail tourist@ellwangen.de und an der Abendkasse.

*

Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr, evangelische Kirche Sankt Ulrich Heubach: Weihnachtskonzert des Kammerorchester Heubach. Nach drei Jahren ohne Weihnachtsmusik findet am Sontag um 18 Uhr wieder das traditionelle Weihnachtskonzert des Kammerorchester Heubach in der evangelischen Kirche Sankt Ulrich statt. Der Dirigent Jonatan Rhys Thomas hat wieder eine Mischung an festlichen und weihnachtlichen Stücken aus Klassik, Film und bekannten Weihnachtsmelodien zusammengestellt. Brigitte Wenke bereichert das Programm mit weihnachtlichen Texten. Auf dem Programm stehen etwa die Streicherserenade in e-Moll von Edward Elgar, das Konzert für Klarinette und Streichorchester von Gaetano Donizetti und die von Romanze von Camille Saint-Saens. Als Solistin wird Viola Weis zu hören sein, die 19-jährige erhielt ihren ersten Unterricht in Ellwangen und wird nun von Prof. Norbert Kaiser an der Musikhochschule in Stuttgart unterrichtet.

Infos: Musikschule Heubach (Telefon 07173/91431250), Reservierung per E-Mail unter karten.kor@gmail.com