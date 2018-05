Bombenstimmung schon bei der ersten Schunkelrunde: Die Röhlinger Sechtanarren zünden wieder ein Faschings-Feuerwerk vom Feinsten auf ihrer Prunksitzung in der ausverkauften Sechtahalle. Das närrische Programm ist gespickt mit tollen Tänzen, spritzigen Büttenreden und Guggamusik, ganz so, wie man die Fasnet am Sechtastrand kennt und liebt. Lesen Sie mehr in unserer Freitagsausgabe. (R.)