Die Römer haben Aalen im Griff

Das Alltagsleben, Militär, Technik, Handwerk und die Küche der Römer haben am Samstag mehrere tausend Besucher nach Aalen gelockt. Ein Händler- und Handwerkerdorf, Schmiede, Tavernen, und dazwischen Römer zu Pferd oder mit Feldzeichen haben das Gelände in ein großes römisches Lager verwandelt.

Das „Cornu“, das römische Signalhorn, verkündet „Ring Frei“ in der dichtumlagerten Arena. Dann bekämpfen sich die Gladiatoren mit Dreizack und Schwert, einige hundert Meter weiter machen die Legionäre das Pfeilgeschütz bereit zum Abfeuern. Bei den zehnten Aalener Römertagen an diesem Wochenende geht es aber bei weitem nicht nur um römische Militär- und Kampftechnik, sondern auch um das Alltagsleben in den ersten zwei Jahrhunderten nach Christi Geburt; das größte Römerfest Süddeutschlands ist auch so etwas wie gelebte Archäologie und ein lebendiger Geschichtsunterricht.{element}

Dampfende Suppenkessel hängen über den Feuern vor den Zelten, dazwischen marschieren die 40 Legionäre von „Ermine Street Guard“ aus England in Viererreihen; sie gehören zu den etwa 350 Akteuren, die die Römerzeit im Ostalbkreis wieder aufleben lassen. Dazwischen kämpft die Jugend mit Holzschwertern und Schildern. Bei regnerischem Wetter Regen gehen die weit besser weg als Helme, sagt Stefan Kobald aus Österreich hinter einem der „Waffenstände“ für kleine Römer: „Denn bei dem Wetter machen die Papphelme schlapp.“

Nicht von Pappe sind die Rüstungen der Schwertkämpfer. Gerade treten „Skorpio“ mit Schulterpanzer, Dreizack, Netz und Dolch und sein Widersacher mit Schwert und Helm mit kleinen Augenlöchern als Schutz gegen den Dreizack gegeneinander an — Schnelligkeit gegen Panzerung. Denn die Gladiatoren traten immer mit einer gewissen Chancengleichheit gegeneinander an, erklärt der Moderator, der Militärhistoriker Marcus Junkelmann.

Den jungen Besuchern der Römertage haben es besonders die Waffen angetan. „Die Geschütze sind super“, berichten die Sechstklässler Vincent, Georg und Conrad aus der Nähe von München, die mit ihrer Schule einen Klassenausflug zu den Römertagen gemacht haben: „Die haben Melonen und Äpfel verschossen. Normalerweise waren das ja Steine, aber das wäre zu gefährlich.“ Auf einem anderen Teil des Festgeländes schießt die „Römercohorte Opladen“ tatsächlich mit echten Pfeilen und schleudert kiloschwere Steine mit dem tonnenschweren Holz-Geschütz.

Es geht aber nicht nur kriegerisch und militärisch zu bei den Römertagen. Im Limesmuseum tanzen die Mädchen von „Danza Antica“ aus dem italienischen Villadose, in Tavernen wie der mit dem Namen „in vino veritas“ wird römischer Würzwein, kredenzt; Glasmacher, Schmiede, Schuh- und Schmuckmacher und Färber führen ihr antikes Handwerk vor; Papyrus-Rollen und Gänsefedern oder die Wachstafeln, auf denen die römischen Pennäler mit Hilfe eines „Stilus“ im Unterricht mitschrieben, werden verkauft. Ziemlich begeistert sind die Schüler einer Sindelfinger Schule, als die Schweizerin Kathi Zimmermann Öllampen aus Ton fertigt, die früher mit Olivenöl Licht in die römischen Nächte brachten. Und weil die Jungen so aufmerksam zugehört haben, gibt es eine „Römer-Schokolade“ mit einem Legionär darauf als Belohnung. (lsw)