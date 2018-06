Die Qual der Wahl

Die Nominierten stehen fest. Ab diesem Mittwoch sind alle Sportfans aufgerufen über die Aalener Sportler des Jahres 2017 abzustimmen. Neu ist, dass ab diesem Jahr alle Sportfans abstimmen können. Um eine Mehrfachwahl zu verhindern, muss allerdings die Personalausweis- oder Reisepassnummer angegeben werden. Die Wahl läuft noch bis zum 25. Februar.

Im Jahr 2016 lag die Wahlbeteiligung bei der Sportlerwahl bei 1033 abgegebenen Stimmen. Diese Zahl soll sich nach Meinung der Verantwortlichen aber in diesem Jahr noch einmal deutlich erhöhen. Daher sind nicht wie bislang nur Aalener Bürger stimmberechtigt, sondern alle Sportfans, unabhängig von deren Wohnort. Geehrt werden die Sportler sowie die Mannschaft des Jahres 2017 dann am Sonntag (4. März) in der Aalener Stadthalle.

Erarbeitet wurde die Vorschlagsliste, aus der die Sieger der Wahl hervorgehen, von einem Gremium aus Sport-Redakteuren der Sportredaktionen beider Tageszeitungen, Verantwortlichen der Stadtverbände Aalen und Wasseralfingen, der Kreissparkasse Ostalb (Sponsor) und der AOK Ostwürttemberg (Sponsor), sowie der Stadt Aalen. Zur Auswahl standen dabei alle Sportler und Mannschaften, die sich selbst bei der Stadt Aalen bis zum festgelegten Zeitpunkt gemeldet hatten. Die Nominierten zur Mannschaft des Jahres 2017 sind:

Die Volleyballer der SG MADS Ostalb: Der Regionalligist zusammengesetzt aus Spielern unter anderem der DJK Aalen konnte in 2017 mit den Spielern Andreas Dulson, Christian Kalwa, Aleksandar Maric, Patrick Michel, Max Schwebel, Nicolais Seitzer, Tobias Stegmaier, Tim Stephan, Felix Roos und Lukas Schmid die Meisterschaft erringen.

Die Bundesligamannschaft des Aalener Luftsportrings: Mit Wolfgang Gmeiner, Steffen Schwarzer, Markus Frank, Erwin Ziegler, Johannes Ziegler, Johannes Böckler, Dieter Walz, Peter Aigen, Manfred Streicher, Bernd Bräuchler, Ulrich Mildenberger, Thomas Mannal, Maximilian Grandy und Josef Blümle wurden die Segelflieger aus Aalen Weltmeister (OLC-World-League) und Deutscher Meister der Segelflug-Bundesliga.

Die Showtänzer des MTV Aalen von „Choice acrobatik bewitched“: Die Aalener Akrobatik-Künstler haben den zweiten Platz bei der „3. World Gym for life challenge“ belegt und die württembergische Meisterschaft gefeiert. Mit am Start waren: Hanna Abele, Linda Arzberger, Ingrid Bachofer-Lasser, Frederike Brenner, Romy Brenner, Lara-Michelle Gentner, Judtih Hirsch, Manja Künzel, Tina Lang, Collien Laufer, Holger Laufer, Saskia Laufer, Anna Lea Lauster, Klara Lauster, Sara Morgado, Dietmar Ocker, Britta Roder, Laura Roder, Selin Sabanov, Hanna Schäffauer, Tamara Schniepp, Michael Stoll und Patricia Voigtländer.

Das Sechser-Team Kunstradsport „Elite“ des Radfahrverein- und Schützenfreunde Ebnat: Die Sportlerinnen um Pia Grimm, Franziska Grupp, Carolin Rodewald, Marina Röck, Annika Maier und Jana Traub erfuhren im vergangenen Jahr die württembergische Meisterschaft und verdienten sich damit die Nominierung zur Mannschaft des Jahres.

Das Herrenpaar des TSG Hofherrnweiler-Unterrombach:

Die Sportakrobaten Johannes Weiße und Erik von Wachter holten sich die Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf und Dynamic. Außerdem sicherten sich die beiden die württembergische Meisterschaft in Dynamic und Mehrkampf der Junioren I, sowie in Mehrkampf, Balance und Dynamic der Senioren.

Auszeichnung auch finanziell lukrativ

Aus diesen nominierten Mannschaften können nun alle Sportfans die Mannschaft der Jahres bestimmen. Die Nominierten zur Wahl des Aalener Sportlers (rechts) oder der Sportlerin (links), sowie des Nachwuchstalents (unten) des Jahres finden sie in den weiteren Artikeln au der Seite. Dank der Unterstützung der beiden Sponsoren lohnt sich die Wahl auch aus finanzieller Hinsicht für die Sportler und Mannschaften. Insgesamt werden an die Geehrten am 4. März folgende Preisgelder ausgeschüttet.

Der Sportler und die Sportlerin des Jahres erhalten jeweils 250 Euro. Die Mannschaft des Jahres erhält 500 Euro. Das Nachwuchstalent darf sich über 250 Euro freuen. Zusätzlich erhält der Verein des Talents weitere 250 Euro. Wichtig ist, jede Person darf nur einmal an der Wahl teilnehmen. Die Nummer des Personalausweise oder des Reisepasses dient dabei nur zur Verhinderung einer Mehrfachwahl und wird nicht für andere Zwecke verwendet.

Ab sofort können alle Sportfans - auch außerhalb von Aalen - die Aalener Sportler des Jahres 2017 wählen. Diese Wahl ist auch im Internet unter www.aalen.de möglich. Unter den Einsendern werden folgende Preise verlost:

1. Preis: Apple iPad im Wert von 400 Euro.

2. Preis: Einkaufs-Gutschein im Wert von 250 Euro von der „Sport-Börse“.

3. Preis: Einkaufs-Gutschein im Wert von 150 Euro bei „Aalen City aktiv“.

Weitere Abstimmungsmöglichkeiten: per Mail an sportamt@aalen.de und per Fax unter 07361 52-1911.

Einsendeschluss ist der

25. Februar 2018.