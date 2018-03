„Die persönliche Beratung wird wichtig bleiben“

Die Sparkasse der Zukunft wird in ihrem Kern zwar digital sein, die persönliche Beratung wird aber wichtig bleiben, vor allem, wenn es um komplexe Themenstellungen geht. Dies hat der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Andreas Götz, im Gespräch mit Viktor Turad gesagt.

Wo sehen Sie Stärken der Kreissparkasse Ostalb, wo gibt es vielleicht Schwächen, oder besser gesagt, noch Verbesserungsbedarf?

Die Kreissparkasse Ostalb ist ein gut aufgestelltes Haus, aber wie alle Sparkassen in einer Entwicklungsphase. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt auf dem Vertrieb. Das heißt konkret, wir haben für spezielle Zielgruppen wie Private Banking oder Ärzte genau auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Betreuungsangebote und Produkte kreiert. Die dafür verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir entsprechend qualifiziert. Jetzt sind wir auf einem guten Stand. Die neuen Schwerpunkte für uns sind nun die Anpassung interner Strukturen und – besonders wichtig – die Digitalisierung.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt heutzutage für viele eine große Rolle. Wie tragen Sie diesen Bedürfnissen Rechnung?

Vorweg zwei aktuelle Zahlen: Die Frauenquote liegt bei uns bei 65 Prozent, bei der Teilzeitbeschäftigung haben wir eine Quote von 35 Prozent. Nicht zuletzt deswegen stellt sich die Kreissparkasse Ostalb seit vielen Jahren aktiv der Verantwortung als Arbeitgeber und ist bestrebt, familienfreundliche Maßnahmen für alle Beschäftigte stetig zu verbessern. Anhand verbindlicher Zielvereinbarungen sorgen wir dafür, dass das Familienbewusstsein verankert bleibt. Im Jahr 2012 haben wir uns mit der Zertifizierung des audits „berufundfamilie“ befasst. In acht Handlungsfeldern wurden Maßnahmen und Ziele definiert. 2013 erhielten wir das Zertifikat der Hertie-Stiftung beziehungsweise das Qualitätssiegel für familienbewusste Personalpolitik. 2016 wurde der Erfolg unserer Bemühungen durch die Re-Zertifizierung bestätigt.

Was folgt daraus konkret?

Wenn ich alles aufführen wollte, müsste ich einige Zeitungsseiten füllen. Daher will ich mich auf einige Stichworte beschränken. Wir unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise durch einen Zuschuss zur Kinderbetreuung, durch Elternzeit für Väter oder durch Kontakthalteprogramme während der Elternzeit. Unser aktuelles Angebot ist ein Bewerbertraining für Mitarbeiterkinder. Dieser Herausforderung und dem Anspruch stellt sich die Kreissparkasse Ostalb gerne, denn sie sieht die Vereinbarkeit als fortlaufenden Prozess. Wir setzen auf eine strategisch angelegte und nachhaltige Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben.

Was tut die Kreissparkasse überhaupt für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben sie Benefits?

Auch bei der Antwort auf diese Frage muss ich mich wegen der Fülle der freiwilligen sozialen Leistungen auf einige Stichworte beschränken. So gibt es einen Gutschein zur Geburt eines Kindes, die Elternzeit kann aktiv gestaltet werden durch die Möglichkeit der Weiterbildung und durch verschiedene Arbeitseinsätze, um wieder „Berufsluft“ zu schnuppern, bis hin zu einem Zuschuss zur Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern. Bei uns gibt es ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit Angeboten in den Bereichen Bewegung, Entspannung, Ernährung, Vorbeugung, Gesundheitsprävention, es gibt Sonderurlaub bei ehrenamtlichem Engagement und Geschenkgutscheine zu runden Geburtstagen. Das alles summiert sich zu Ausgaben von rund einer Million Euro im Jahr.

Was tut die Kreissparkasse, um Mitarbeiter zu qualifizieren, an sich zu binden und auch zu halten?

Mit der Sparkassenakademie in Stuttgart und der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn haben wir hervorragende Weiterbildungsträger. Eine optimale Verzahnung von Theorie und Praxis oder auch „Blended Learning“, also integriertes Lernen, das traditionelle Präsenzveranstaltungen und modernes E-Learning verknüpft, ist uns und auch den Teilnehmern wichtig. Unsere Mitarbeiter zeigen Engagement und sind an neuem Wissen interessiert. Dieses können sie dann in der Beratung an unsere Kunden weitergeben. So halten wir den von uns bekannten hohen Service- und Beratungsstandard. Denn zufriedene Kunden sind die Grundlage unseres Erfolg. Eine Weiterbildung zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Bachelor oder Master ist möglich und wird umfangreich unterstützt. So begleiten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Dies ermöglicht uns auch, Führungspositionen aus den eigenen Reihen zu besetzen. Über interne Nachwuchsprogramme begleiten wir junge Menschen erfolgreich in entsprechende Positionen, denn gute Leistungen sollen sich lohnen. Dieses Signal setzen wir gerne.

Die Kreissparkasse ist ein großer Ausbildungsbetrieb. Wird dies so bleiben und werden sich auch hier die Schwerpunkte verändern?

Wir sind nach wie vor der größte kaufmännische Ausbildungsbetrieb in der Region und bilden in zwei Studiengängen sowie drei Ausbildungsberufen aus. Die Zahl der Bewerber ist zwar rückläufig, wir können jedoch alle Ausbildungsstellen nach wie vor problemlos besetzen. Früher hatten wir 600 Bewerbungen pro Jahr für 40 Stellen, jetzt sind es noch gut 300 für rund 30 Ausbildungsplätze. Die Demografie macht sich also auch bei uns bemerkbar. In verschiedenen Ausbildungsberufen können junge und engagierte Schulabsolventen in die Berufskarriere starten. Der größte Teil unserer ehemaligen Auszubildenden sind unsere Fach- und Führungskräfte von heute. Darauf sind wir stolz. Die Ausbildung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Dies möchten wir beibehalten.

Die Digitalisierung ändert vieles und wird noch vieles ändern. Was bedeutet das nach Ihrer Einschätzung für die Arbeitsplätze? Wird es zu einem Abbau kommen oder wie werden sich die Aufgaben der Mitarbeiter und damit auch die Anforderungen an sie verändern?

Die Bankenbranche ist im Umbruch. Neue Wettbewerber, Regulatorik, Kostendruck sowie die anhaltende Niedrigzinsphase belasten dieses Geschäftsfeld zunehmend. Der technologische Fortschritt und die damit verbundene Digitalisierung haben das Kundenverhalten spürbar verändert. Die Kunden sind heute kritischer und informierter. So ändern sich auch die Kontakt- und Entscheidungswege der Konsumenten. Diese suchen sich den für sie geeignetsten und komfortabelsten Zugangskanal zu ihrem Kreditinstitut selbst aus. Diese Entwicklungen führen zu neuen Anforderungen an die Mitarbeiter. Das Ziel sind begeisterte, Technik affine Mitarbeiter, die mit unseren Kunden über moderne Techniken interagieren und umfassende fallabschließende Beratungsprozesse nutzen.

Wie bereiten Sie Ihre Mitarbeiter auf die Arbeit in der digitalen Welt vor?

Wir hatten vor kurzem eine große Hausmesse zum Thema Digitalisierung für alle Mitarbeiter. Unser Ziel ist es, gemeinsam digital fit zu werden. Durch einen digitalen Fitnesscheck und eine offene Kommunikation möchten wir jeden Mitarbeiter dort abholen, wo er steht. Das ist uns wichtig. Durch individuelle Schulungsmaßnahmen soll sie oder er die Chance bekommen, digitale Fitness aufzubauen und weiterzuentwickeln.

Welche Vorteile bringt die Digitalisierung und wie nutzen Sie diese?

Aus unserer Sicht bietet sich für die Kreissparkasse Ostalb eine große Chance. Unser Geschäftsmodell basiert auf dem Vertrauen unserer Kunden und wir bieten ihnen auch in der digitalen Welt höchstmögliche Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie optimalen Datenschutz. Gleichzeitig offerieren wir vielfältige innovative Lösungen und bauen diese permanent aus. Beispielhaft seien hier die Internet-Filiale, das Elektronische Postfach, die Fotoüberweisung oder die Bezahllösung „Kwitt“ für das Handy-zu-Handy-Bezahlen genannt. Die technischen Neuerungen sehen wir dabei als Gelegenheit, mit unseren Dienstleistungen noch näher am Kunden zu sein. So nutzen mittlerweile über 17 000 Kunden regelmäßig unsere Sparkassen-App und haben dabei den Kontakt zu ihrem persönlichen Sparkassenberater in der Hosentasche dabei. Es ist unsere Überzeugung, dass wir mit der digitalen Technik unsere Dienstleistungen noch einfacher, komfortabler und persönlicher gestalten können – und dabei den Sicherheitsbedürfnissen unseren Kunden gerecht werden.

Das bringt mich zu einem Klassiker: Was bedeutet das alles für das große Filialnetz? Die Kreissparkasse Ostalb ist praktisch an jedem Ort in ihrem Verbreitungsgebiet mindestens mit einer Filiale vertreten? Wird es, wie bei anderen Sparkassen, ein Filialensterben geben?

Bei der Antwort auf diese Frage muss ich Sie um etwas Geduld bitten. Wir sind momentan in einer intensiven Prüfung, die bis Ende des Jahres dauern wird. Ich kann Ihnen jetzt nur so viel sagen: Wir werden das Filialnetz dem Kundenverhalten anpassen und wir werden in einer geeigneten und am Kundenbedarf orientierten Form flächendeckend vertreten sein. Das muss nicht unbedingt überall mit der klassischen Filiale sein.

Sie sind seit knapp acht Jahren bei der Kreissparkasse Ostalb und seit knapp einem halben Jahr Vorstandsvorsitzender. Wie stellen Sie sich die Kreissparkasse Ostalb in der Zukunft vor? In welche Richtung soll sie sich entwickeln?

Wir müssen uns zweigeteilt aufstellen. Die digitale Sparkasse wird dabei der Standard sein. Den Service werden wir sowohl online als auch nach wie vor persönlich anbieten, denn zum einen wird es auch in zehn oder 15 Jahren noch Kundschaft geben, die diesen persönlichen Service will. Zum anderen wird die persönliche Beratung weiterhin für alle wichtig sein, wenn es beispielsweise um komplexere Themen wie die qualifizierte Geldanlage, Baufinanzierungen oder den Unternehmenskundenbereich mit Investitionsfinanzierungen, Leasing oder dem Auslandsgeschäft geht.