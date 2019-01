Auch in diesem Jahr wirbt der Tourismus auf der Ostalb auf der Stuttgarter Reise- und Touristikmesse CMT. Minister Peter Hauk besuchte den Ostalb-Stand und zeigte sich begeistert vom facettenreichen Angebot. Mit einer Stand- und Aktionsfläche von rund 50 Quadratmetern ist die Ostalb auf der größten europäischen Marketingbühne für Tourismus noch bis zum 20. Januar vertreten.

Am Stand werden die Themen Radfahren, Wandern, Städte sowie Kultur und Geschichte präsentiert. Die Städte aus dem Ostalbkreis sind am Städtecounter vertreten. Die Tourismusakteure der Tourismusgemeinschaften Gastliches Härtsfeld, Ries-Ostalb, Sagenhafter Albuch, Erlebnisregion Schwäbische Ostalb sowie „Zwischen Wald und Alb“ treten mit gemeinsamen Produkten unter dem Label „Tourismus Ostalb“ auf. Bereits zum fünften Mal in Folge ist die Präsentationsfläche dabei in den über 500 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand des Tourismus Schwäbische Alb integriert.