Die Ostalb präsentiert sich auf der CMT

Nach der zweijährigen Coronapause geht die Region Ostalb bei der Touristikmesse CMT vom 14. bis 22. Januar in Stuttgart wieder in die Offensive: Auf einer 50 Quadrameter großen Stand- und Aktionsfläche präsentieren sich die Touristikgemeinschaften des Ostalbkreises und zeigen voller Stolz ihre Neuerungen. Dabei stehen Rad- und Wanderwege für die aktive Erholung im Vordergrund, aber auch Events sollen 2023 möglichst viele Gäste anlocken.

„Der Ostalbkreis ist immer eine Reise wert“, sagte Landrat Joachim Bläse bei der Präsentation der Aktivitäten im Landratsamt in Aalen und hob besonders hervor, dass der Landkreis dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Im Mittelpunkt steht dabei ein großes Festwochenende vom 13. bis 16. Juli.

Die Leiterin der Stabsstelle Tourismus beim Landratsamt, Ricarda Grünig, gab zunächst einen Überblick über die Entwicklung des Tourismus im Ostalbkreis im vergangenen Jahr. Die Zahl der Übernachtungen sei gegenüber dem Vorjahr um 43,5 Prozent auf 646.228 (Zeitraum Januar bis November) gestiegen. Außerdem zeigte sich Grünig stolz auf die drei Unesco-Labels in der Region, den Geopark Schwäbische Alb, den Global Geopark und das Welterbe Limes.

Im Aktivtourismus gibt es den Ausführungen von Grünig zufolge jetzt vier zertifizierte Landesradfernwege. Im Einzelnen sind dies der Remstal-Radweg, der Kocher-Jagst-Radweg, der Schwäbische-Alb-Radweg und der Württemberger Tälerradweg. Man habe teilweise neue Marketingkonzepte inklusive Webseiten erstellt. Im Zusammenhang mit dem Jubiläum des Ostalbkreises war zu erfahren, dass am 14. Mai auf dem Härtsfeld die Wandersaison eröffnet werde.

Die Bürgermeister und Vorsitzenden der einzelnen Tourismusgemeinschaften, Thomas Kuhn (Bartholomä), Norbert Bereska (Nattheim), Thomas Häfele (Neresheim), Anna-Lisa Bohn (Ellenberg), Michael Dambacher (Ellwangen), Willibald Freihart (Riesbürg), Florian Münzmay (Aalen) und Markus Herrmann (Schwäbisch Gmünd), stellten ihr Licht nicht unter den Scheffel und berichteten von touristischen Aktivitäten, die sie mit Broschüren auf der CMT präsentieren.

Der „sagenhafte Albuch“ wird dabei ebenso mit von der Partie sein wie das „gastliche Härtsfeld“ mit seiner Wisente-Weide und einem Ausblick auf die baden-württembergischen Heimtattage 2024, die Erlebnisregion Schwäbische Ostalb mit Campingangeboten auf der Ellwanger Seenplatte und die Stadt Ellwangen mit dem Schwerpunkt Landesgartenschau 2026. Beworben werden auch die Ellwanger Heimattage und die Wildwochen. Aalen wirbt auf der CMT unter anderem mit dem Panoramaweg und Events wie den baden-württembergischen Theatertagen und dem Mountainbike-Weltcup. Schwäbisch Gmünd setzt ganz auf die Karte Radfahren und Wandern.

Ein Thema bei der CMT werden auch die Aktivitäten in der Nähe der Riesregion sein. So wird unter anderem für die Passionsspiele in Dirgenheim geworben.