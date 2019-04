Die Ostalb hat noch Luft nach oben

Der Ostalbkreis ist attraktiv, hier verdient man ordentlich, es herrscht fast Vollbeschäftigung. „Luft nach oben“ gibt es für eine moderne Familienpolitik, und in den Sozialsystemen muss man mit Problemen rechnen. So könnte man das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zur „demografischen Lage der Nation“ zusammenfassen, die in der Bundeshauptstadt vorgestellt worden ist.

Von den 20 am besten bewerteten Kreisen und kreisfreien Städten Deutschlands befinden sich zwölf in Bayern – der benachbarte Landkreis Donau-Ries liegt auf Platz 13 -, sieben in Baden-Württemberg und eine in Sachsen. Den Spitzenplatz belegt die bayerische Landeshauptstadt München, gefolgt von dem angrenzenden Landkreis gleichen Namens.

Bevölkerungsrückgang für den Ostalbkreis prognostiziert

Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Bevölkerungszahl in Deutschland nicht, wie Demografen bisher vorhersagen, drastisch schrumpfen wird. Vielmehr sei lediglich mit einer minimalen Abnahme zu rechnen. Für den Ostalbkreis wird mit einem leichten Bevölkerungsrückgang gerechnet, während für Donau-Ries sogar eine Zunahme von 3,4 Prozent prognostiziert wird. Ein stärkerer Rückgang wird dem Landkreis Heidenheim mit einem Prozent vorhergesagt.

Das Haushaltseinkommen ist der Studie zufolge ein Indikator für die wirtschaftliche Situation der Einwohner. Der Ostalbkreis ist mit 23 929 Euro fast auf Augenhöhe mit dem Landkreis Donau-Ries (23 979 Euro). Deutlich darunter liegt der Landkreis Heidenheim (21 953 Euro) . Im deutschlandweiten Vergleich liegt Starnberg mit 34 843 Euro an der Spitze, Schlusslicht ist Gelsenkirchen mit 16 136 Euro.

Vollbeschäftigung könnte noch zum Problem werden

Ein weiterer Indikator für die wirtschaftliche Situation ist die Arbeitslosigkeit. Hier liegt Donau-Ries mit 2,4 Prozent deutlich vor dem Ostalbkreis (3,5) und Heidenheim (5,0). In Bayern und Baden-Württemberg herrscht damit der Studie zufolge vielerorts Vollbeschäftigung. Dies könnte aber dann zum Problem werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge, die so genannten Babyboomer, in Rente gehen. Da nicht ausreichend Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sei, heißt es in der Studie, könnten die Unternehmen die frei werdenden Stellen dann nicht mehr mit jungen Arbeitskräften nachbesetzen.

Je höher der Anteil älterer Menschen ist, desto mehr Probleme könnten nach Ansicht der Verfasser der Studie auf die Sozialsysteme zukommen. Im Ostalbkreis sind laut Studie 10,8 und in Heidenheim zwölf Prozent der Frauen und Männer älter als 74 Jahre, im Landkreis Donau-Ries 10,4 Prozent, in Heidenheim zwölf Prozent.

Beziehen viele Väter Elterngeld, spricht das der Studie zufolge für eine moderne Familienpolitik. Im Ostalbkreis kommen auf 100 Frauen 19 Männer, die Elterngeld beziehen, im Landkreis Donau-Ries 21 und in Heidenheim 14.