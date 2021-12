Die Obdachlosenhilfe stellt sich auf den zweiten Corona-Winter ein

Das Quecksilber fällt unter Null, der erste Schnee ist bereits gefallen: Im Ostalbkreis ist die kalte Jahreszeit eingebrochen. Menschen ohne Obdach stellt der Winter jedes Jahr vor eine besondere Herausforderung. Die Pandemie erschwert dabei die Arbeit der Wohnungslosenhilfe - und ist gleichzeitig ein Treiber von Obdachlosigkeit.

Im vergangenen Jahr habe die Wohnungslosenhilfe der Caritas Ost-Württemberg alles in ihrer Macht Stehende unternommen, um Obdachlosen in Aalen trotz der Corona-Situation Schutz vor der Kälte bieten zu können. „Wir können sie ja nicht einfach draußen lassen“, sagt Leiter Wolfgang Lohner über die prekäre Lage seit Beginn der Pandemie.

Durch Corona habe die Zahl der Obdachlosen laut Jürgen Schäfer vom Ellwanger Ordnungsamt zugenommen. Viele Menschen seien während der Pandemie in Geldnot geraten und hätten ihre Miete nicht länger bezahlen können. Häufig würden sie auf der Straße landen. „Corona hat da schon seine Spuren hinterlassen“, lautet Schäfers Fazit.

Vor einigen Jahren war in Aalen ein Obdachloser im Winter gestorben. Daraufhin rief die Wohnungslosenhilfe in Zusammenwirken mit Stadt und Polizei das Projekt „Kälteschutz“ ins Leben. Die Beamten würden auf Streife nun gezielt die Augen nach Wohnungslosen in Not offenhalten. Außerdem wolle man die Bürger dafür sensibilisieren, selbst zur Tat zu schreiten. „Unser Ziel ist es, dass so etwas nie wieder vorkommt“, bekräftigt Wolfgang Lohner seine Erwartungen in das Projekt.

„99 Prozent schlafen nur draußen, weil die Übernachtungsmöglichkeiten schlecht gestaltet sind“, sagt Lohner weiter. Die Unterkunft sei „ziemlich voll“, aber noch nicht überfüllt. Für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bewohner sei gesorgt. So wolle man möglichst vielen die Nacht auf der Straße ersparen.

In Ellwangen hat die Stadt zwei Zimmer in einer ehemaligen Gaststätte angemietet, um wohnungslose Menschen aufzufangen. „Bisher haben wir immer eine Lösung gefunden“, sagt Schäfer über die Kapazitäten. „Ich möchte nicht, dass in Ellwangen jemand erfriert.“

Lohner und Schäfer möchten den Bürgern vermitteln, dass Menschen, die draußen übernachten, grundsätzlich in Gefahr seien. „Wenn nachts Minusgrade herrschen, geht es um Leben und Tod“, stellt Schäfer klar. Begegne man einem Obdachlosen, der womöglich in Not ist, solle man die Person am besten direkt ansprechen. Im Ernstfall seien das Ordnungsamt oder der Notruf 112 zu verständigen.

Ein Gutes habe die Pandemie jedoch gehabt: Lohner und Schäfer wollen beide die Beobachtung gemacht haben, dass die Hilfsbereitschaft der Menschen in Zeiten von Corona gestiegen sei. „Viele haben sich über ihr eigenes Leben Gedanken gemacht und wollen sich nun für andere Leute einsetzen“, erzählt Lohner aus eigener Erfahrung.

Um das Corona-Ansteckungsrisiko für Bewohner und Personal möglichst gering zu halten, habe die Wohnungslosenhilfe in Aalen schon im vergangenen Jahr großen Wert auf ein strenges Hygienekonzept gelegt. Doch trotz der Verpflichtung zum Tragen von Masken, zum Abstandhalten und zur Desinfektion der Hände verbleibe immer ein Restrisiko. Das sei auch den Mitarbeitern der Wohnungslosenhilfe immer klar gewesen.

In Kürze veranstaltet die Aalener Wohnungslosenhilfe ihre dritte Impfaktion. Die letzten beiden Angebote seien bei den Bewohnern der Unterkunft gut angekommen. Der Großteil habe sich inzwischen impfen lassen. Genau wie in der Normalbevölkerung gebe es aber einen gewissen Anteil, der eine Impfung ablehne. Der Aufklärungsbedarf sei in jedem Fall groß – zumal sich viele Obdachlose nicht im besten gesundheitlichen Zustand befänden.

In der Obdachlosenunterkunft gelte 3G. Das Testen gestalte sich allerdings schwierig: „Die Leute sind ja mobil. Das ist nicht wie in Pflegeheimen“, erklärt Lohner die besondere Problematik der Einrichtung. Für den Fall, dass ein Bewohner positiv getestet werden sollte, habe die Unterkunft ein Quarantänezimmer eingerichtet. So sei es möglich, Erkrankte schnell vom Rest der Gruppe zu isolieren.

In diesem Jahr setzt Lohner große Hoffnung auf die Booster-Impfung. Ohnehin habe sich das Infektionsrisiko unter Obdachlosen als vergleichsweise gering herausgestellt. Oft hätten sie kein gutes soziales Umfeld und nur wenig Kontakt zu anderen Menschen. „Das ist bei Corona aber von Vorteil gewesen.“

Lohner hofft, dass ein weiterer Lockdown ausbleibt. Es sei wichtig, die sozialen Netze wohnungsloser Menschen wieder aufzubauen. Im Lockdown hätten jedoch keine gemeinsamen Unternehmungen stattfinden können. „Das erschwert unsere Integrationsarbeit schon sehr“, gibt Lohner zu bedenken.