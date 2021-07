Die neue Palm-Maschine läuft

Die Papierfabrik Palm hat, wie das Unternehmen erst jetzt mitteilt, bereits am vergangenen Sonntag ihre neue Papiermaschine am Stammsitz in Neukochen erfolgreich in Betrieb genommen. Der Start sei aufgrund etlicher, Corona bedingter Probleme mit etwas Verspätung gegenüber dem ursprünglichen, ehrgeizigen Plan erfolgt, wie das Unternehmen weiter mitteilt.

Die Papiermaschine befindet sich laut Palm bereits im Dauerbetrieb. Damit sei das Unternehmen in der Lage, Kunden mit Rollen von der neuen Papiermaschine zu versorgen. Die technologischen Werte zeigten bereits exzellente Eigenschaften der auf der PM 5, so die Bezeichnung der neuen Maschine, hergestellten Produkte.

Die bisherige Papierfabrik mit drei älteren Papiermaschinen wurde bereits abgestellt. Die Demontage der umfangreichen Anlagen läuft schon. Sie wurden nach Bangladesch verkauft, wo sie den zunehmenden Papierverbrauch der Bevölkerung mit 165 Millionen Einwohnern abdecken sollen. Auch das alte Kraftwerk inklusive des markanten Schornsteins wird schon zurückgebaut.

Die neue Papierfabrik von Palm ist laut Unternehmen deutlich leiser als die bestehende. Auch sei die Bundesstraße in dem Bereich nicht mehr zu hören, da die Papiermaschinenhalle einen idealen Lärmschutzriegel für die gegenüberliegende Wohnbebauung darstelle.

Durch einen von Palm konzipierten, innovativen Schornstein der Firma Siegle aus Schwäbisch Gmünd sind weltweit erstmals die typischen Wolken aus Wasserdampf der Papierfabrik nicht mehr sichtbar. Dies ist laut Unternehmen ein Meilenstein für eine umweltfreundliche Papierproduktion. In der neuen Papierfabrik kämen etliche Weltneuheiten zum Einsatz, die technologische Maßstäbe setzten. Die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs führe zu einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Produktion. Die Papiermaschine könne aus 100 Prozent Altpapier niedrigere Flächengewichte herstellen als heute am Markt üblich. Damit werde ökologisch sinnvoll Verpackungsgewicht eingespart, was allen Verbrauchern diene und in der gesamten Wertschöpfungskette in beträchtlichem Umfang CO2 einspare. „Unsere technologischen Quantensprünge werden den Trend zu leichteren und umweltfreundlicheren Verpackungen beschleunigen“, heißt es in der Palm-Mitteilung.

In die neue Papiermaschine und den dafür notwendigen Fabrikneubau hat das Familienunternehmen Palm, wie bereits mehrfach berichtet, rund eine halbe Milliarde Euro investiert. Ebenso war immer wieder davon die Rede, dass damit die derzeit modernste Papierfabrik der Welt entstehe.