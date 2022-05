Die neue B29 bei Essingen zeigt ihre Konturen

Es ist die aktuell umfangreichste und auch teuerste Straßenbaustelle im Ostalbkreis, der vierspurige Ausbau der B29 zwischen der Mögglinger Ortsumgehung und Aalen West. Vor allem aus der Vogelperspektive wird deutlich, welche Fortschritte an der zukünftigen Trasse und vor allem auch an kreuzungsfreien Anschlusssituation bei Essingen bereits sichtbar sind. Im ersten Bauabschnitt der auf insgesamt 60 Millionen Euro veranschlagten Baumaßnahme nehmen aktuell die Brücken und Kreisverkehre bei Essingen Konturen an, mit denen der bisherige ebenerdige Verkehrsknoten der Bundesstraße mit zwei Landesstraßen entwirrt werden soll. Täglich stehen die Verkehrsteilnehmer derzeit allerdings noch im Baustellenstau. Aus der Vogelperspektive ist auch der vierstreifige Ausbau auf einer Länge von etwa zwei Kilometern aus Richtung Gmünd vor Essingen schon sichtbar. Er wird zusammen mit der Beseitigung des alten Straßenknotens mit seiner Ampelanlage zu einer deutlichen Verbesserung der Situation auf der hoch belasteten Bundesstraße führen. Fast 30 000 Fahrzeuge sind dort täglich zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen unterwegs. Der Schwerlastanteil beträgt nach Angaben des Regierungspräsdiums 13 Prozent, Tendenz steigend.