Die Nadeln surren im Dauereinsatz

Es ist 11 Uhr. In einer Stunde beginnt die zweite Tattoo- und Piercing-Messe, die Wolfgang und Anja Fünfeck in Aalen veranstalten. Schon vor dem Einlass in die Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle trudeln die ersten Besucher ein, legen sich unter die Nadel und lassen sich ein Motiv stechen. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, wo es ungefähr 4000 Körperkult-Begeisterte in die Halle gelockt hat, freut sich Anja Fünfeck sehr auf die Messe. Die Frau ist voller Energie. Sie springt von Stand zu Stand und schaut, ob bei ihren Ausstellern alles in Ordnung ist.

„Schmuck zum Selbermachen“, steht auf einem Schild hinter Tierknochen und Tierschädeln. Eva und Thomas Gundel haben einen Bauernhof mit Hühnern, Wachteln, Gänsen und noch einigem mehr. Wenn die Tiere sterben, werden sie beerdigt. Zwei bis drei Jahre später werden ihre Knochen dann wieder ausgegraben und gereinigt. „Und in der Kunst leben die Tiere dann weiter“, sagt Eva Gundel, gelernte Tierheilpraktikerin aus Westheim. Die Aalenerin war früher in einem Mittelalterverein und wollte immer eine Knochenkette haben – da sie keine gefunden hat, hat sie eben angefangen, selbst welche zu machen.

Tätowieren ohne Maschine

In der Halle selbst reihen sich die meist schwarz verkleideten Stände mit über 80 Tätowierern aus verschiedenen Ländern eng aneinander. Carlo Dambacher aus Aalen lässt heute an seinem Arm weiter arbeiten. Ami Henne tätowiert ihn, und zwar mit einer ganz besonderen Methode: ohne Maschine. Von Hand wird die Farbe mit vielen schnellen Handbewegungen unter die Haut gehoben. Das klingt, als würde man an einem gespannten Faden ziehen. „Und genau so fühlt es sich an“, sagt Carlo. „Es ist aber angenehmer als mit einer Maschine.“

Ein paar Meter weiter sitzt Vanessa Männel. Sie macht seit einem Jahr eine Ausbildung zur Tätowiererin. Sie hat eine Mappe mit Motiven dabei und zwei Silikonhände. „Auf denen kann man üben, bevor man sich an echte Haut traut“, sagt sie. Ihr erstes Mal an einem echten Menschen hat sie aber schon hinter sich. Ihr Vater hat sich dafür angeboten. „Das Gefühl, beim ersten Mal mit der Nadel zu stechen, kann man nicht beschreiben“, sagt die 17-Jährige. Ob sie heute noch tätowieren darf, weiß sie noch nicht.

So schnell kann’s gehen

Überall surren die Nadeln der Maschinen. Es werden Motive ausgesucht, Skizzen gezeichnet und die passende Stelle für das Wunsch-Tattoo gesucht. Von Wade bis Gesicht ist jede Stelle vertreten. Auch Richard Dulch aus Bopfingen schaut sich um. Er war letztes Jahr schon auf der Messe und hat sich spontan etwas stechen lassen. Und dieses Jahr? „Wenn sich zufällig was ergibt, würde ich’s wieder machen“, sagt er. Wichtig ist für ihn, ob er den Stil des Künstlers mag und natürlich auch wie sympathisch dieser ist. Eine gute Stunde später sitzt er mit hochgekrempeltem Ärmel auf einem Stuhl und lässt sich den Oberarm desinfizieren. So schnell kann’s gehen.

Um 13.30 Uhr kommt Leben auf die kleine Bühne, die sich im hinteren Eck der Halle versteckt hat. Die Künstler und das weitere Programm werden vorgestellt. Im Laufe des Tages gibt es eine BMX-Show, einen Model-Contest und eine Freak-Show. Bis 22 Uhr tummeln sich die unterschiedlichsten Menschen in der Halle. Und wer sich am Samstag nicht getraut hat, der hattte am Sonntag nochmals die Chance, sich tätowieren zu lassen oder sich die Künstler und ihre Werke anzuschauen.