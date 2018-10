Die nächste Sintflut kommt bestimmt

Auch wenn nach Monaten der Trockenheit und des ausgebliebenen Regens derzeit niemand an Hochwasser denkt – der nächste Starkregen kommt bestimmt. Und viele der Aalener Häuslebesitzer sind darauf nicht ausreichend vorbereitet. Davon jedenfalls sind Stadt und Stadtwerke überzeugt.

Wie schnell die Lage umschlagen kann, hatte sich einmal mehr im Juni gezeigt, als es bei unwetterartigem Regen an einigen Stellen im Stadtgebiet zu Problemen aufgrund von Überflutungen durch abfließendes Oberflächenwasser und voll gelaufene Kellergeschosse durch eindringendes Wasser aus der Kanalisation gekommen war. Für solche Regenmengen, so machte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle im Technischen Ausschuss des Gemeinderats klar, seien die Kanalnetze grundsätzlich nicht ausgelegt, auch nicht die in Aalen. Ein Rückstau aus dem Kanalnetz gehöre neben eindringendem Oberflächenwasser (übrigens auch an Hanglagen) und eindringendem Grundwasser zu den Hauptursachen, weshalb es bei extremen Regenfällen zu Kellerüberflutungen kommen könne. Wie man sich dagegen schützen kann und nach der Abwassersatzung der Stadt sogar schützen muss, darüber bestehe in der Bürgerschaft aber „mit Sicherheit ein gewisses Informationsdefizit“, sagte Steidle.

Die Ausschussmitglieder sahen deshalb einen gut aufgemachten und verständlichen Informationsfilm der Stadtwerke, in dem es unter anderem um den Einbau von Rückstausicherungen sowie die Absicherung von Kellerlichtschächten, externen Treppenabgängen oder Garageneinfahrten geht. Solche Sicherungsmaßnahmen, so Steidle, seien nicht nur Thema beim Neubau von Häusern, sondern auch bei Altbauten, wo sie aber oftmals fehlten. Mit einem neuerlichen Vorstoß, unter anderem über Flyer und Broschüren, wollen Stadt und Stadtwerke neben Bauherren auch Architekten und Planer auf das Thema aufmerksam machen. Die Stadtwerke ihrerseits haben zudem bereits konkrete Baupläne: Laut Steidle sollen 2019/2020 Kanäle sowohl in Ebnat im Bereich der Oberkochener Straße und der Häfnerstraße als auch in Wasseralfingen im Bereich Spiesel/Braunenberg erweitert werden.