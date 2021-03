Die Museen haben wieder auf

Nach den Lockerungen in der Corona-Verordnung des Landes dürfen die Aalener Museen unter Einhaltung der festgelegten Hygiene- und Abstandsregelungen, der Maskenpflicht und detaillierter Hygienekonzepte wieder ihre Pforten für den Publikumsverkehr öffnen. Auch das Rathaus kann nun wieder ohne vorherige Terminvereinbarung besucht werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Das Limesmuseum ist ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr sowie an Feiertagen, unter den genannten Auflagen wieder geöffnet. Nähere Informationen gibt es telefonisch unter 07361 / 52-8287-0.

Das Urweltmuseum im Spion-Rathaus ist ebenfalls ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr, Mittwoch von 9 bis 14 Uhr und Samstag von 9 bis 12.30 Uhr) wieder geöffnet.

Das Besucherbergwerk Tiefer Stollen und das Schloss Fachsenfeld mit Park sollen laut Stadt ebenfalls noch vor Ostern öffnen. Der offizielle Saisonstart wird noch bekannt gegeben.

Das Explorhino-Mitmachmuseum wird ab Samstag, 13. März, zu den üblichen Zeiten (Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr) für Besucher öffnen. Nähere Infos gibt es unter www.explorhino.de.

Die Stadtbibliothek bietet weiterhin ihren Click-and-Collect-Service an. Nähere Informationen hierzu sind unter www.stadtbibliothek-aalen.de zu finden. In Kürze sind darüberhinaus Online-Besuchstermine in der Stadtbibliothek buchbar.

Die Musikschule der Stadt Aalen hat am Dienstag neben dem Einzelunterricht auch den Präsenzunterricht für Gruppen bis zu fünf SchülerInnen (bis 14 Jahre) wieder aufgenommen. Dies gilt nicht für den Ballett- und Tanzunterricht, der weiterhin nicht stattfinden kann. Nähere Informationen beim Sekretariat der Musikschule unter der Telefonnummer 07361 / 52-2650.

Rathaus: Seit Dienstag sind die Ämter und Dienststellen des Rathauses wieder zu den üblichen Öffnungszeiten ohne Terminvereinbarung für den Publikumsverkehr geöffnet. Bürgerinnen und Bürger, die bereits in den vergangenen Tagen online oder telefonisch einen Termin ab 9. März vereinbart hatten, werden bevorzugt behandelt. Ab Montag, 15. März, können Anliegen in allen städtischen Ämtern und Dienststellen danjn wieder ohne vorherige Anmeldung vorgebracht werden.

Die Tourist-Information im Spion-Rathaus ist bereits seit Montag für den Kundenverkehr zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass im Rathaus die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind, das Tragen einer FFP2-Maske ist beim Besuch in einzelnen Ämtern verpflichtend. Eine medizinische Maske muss in jedem Fall getragen werden. Die Öffnungszeiten der Ortsteilrathäuser müssen vor einem Besuch telefonisch im jeweiligen Bezirksamt beziehungsweise bei der jeweiligen Geschäftsstelle erfragt werden.