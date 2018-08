Die Mission Titel startet in Gärtringen

Dieser lange Abend im April in Ulm hatte seine Auswirkungen. Im altehrwürdigen Ulmer Donaustadion war es schließlich zu einem besonderen Ergebnis gekommen. Der VfR Aalen zog dabei überraschend den Kürzeren. Beim SSV Ulm 1846 Fußball, der die Aalener als Regionalligist im Viertelfinale aus dem WFV-Pokal warf. Die Stimmung danach beim VfR: verständlicherweise getrübt. Den Verbandspokal zu gewinnen war schließlich das auserkorene Ziel, da war dieses Aus natürlich bitter, dazu noch im Elfmeterschießen, nach Führung in der Verlängerung.

Geschichte. Es zählt die Zukunft – und wieder machen sich die Drittliga-Fußballer aus Aalen auf, als eine der höchstklassigsten Mannschaften in Württemberg, den Verbandspokal zu gewinnen. Das ist, wie in der Vorsaison, das erklärte Ziel. Durch den Misserfolg bei der eigentlichen Zwischenetappe im April gingen dem VfR über 100 000 Euro durch die Finger - und nicht zuletzt die auch sportlich lukrative erste Runde im DFB-Pokal, die als Geldsegen im Visier lag. Geld, dass jedem Verein helfen würde. Doch jetzt ist erst einmal wieder WFV-Pokal. Der VfR steigt an diesem Mittwoch in den Wettbewerb ein. Und wie es sich gehört, auf dem Dorf. Die Mission Titel startet für Aalen beim Landesligisten FC Gärtringen. In der Nähe von Böblingen freut man sich auf den VfR. Für den bedeutet dieses Spiel die berühmte Pflichtaufgabe.

Es zählt nur das Weiterkommen

In der zweiten Runde zählt freilich nur das Weiterkommen, vor allem wenn das Ziel klar ist. Im beschaulichen Stadion am Weingarten an der Deufringer Straße in Gärtringen, dort wo der VfR um 18.30 Uhr bereit stehen muss, werden die Aalener auf einen hochmotivierten Gegner treffen – über den sie sich beim VfR informiert haben.

Für den VfR besteht, neben dem sportlichen Erfolg, ein weiteres Testspiel an – die Spieler müssen sich noch weiter einfinden in das neue System von Trainer Argirios Giannikis. Darüber hinaus dürfen sich die Profis weiter einschießen, dafür bietet sich der unterklassige Gegner an. Die Chancenverwertung war zuletzt ein Manko. Beim 0:1 am Samstag in Meppen war durchaus mehr möglich – wie insgesamt in den ersten vier Spielen. „Wir haben zu wenig Punkte geholt“, sagt Giannikis.

Um Punkte geht es in Gärtringen nicht, das Spiel bietet aber neben der Pflichterfüllung andere Möglichkeiten. Gut möglich, dass beim VfR nach einer englischen Wochen die Rotation eintritt. Die Partie gegen den Siebtligisten bietet die Gelegenheit, die (jungen) bisher nicht berücksichtigten und Bank drückenden Akteure zu bringen. „Wir werden sicherlich einigen Spielern Praxis geben“, erklärt Giannikis. Zudem könne dieses Spiel dazu dienen, dass sich Kicker auf ihren Positionen weiter einspielen. Ein Großteil der Spieler aus dem Kader der Vorsaison steckt noch in VfR-Trikots – besonders für sie ist die neuerliche Pokalrunde ein Neuanfang. Ulm war gestern.

PS: Der SSV Ulm 1846 Fußball darf sich im DFB-Pokal an diesem Samstag um 15.30 Uhr mit Eintracht Frankfurt messen. Im Ulmer Donaustadion.