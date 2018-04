Die Mission ist erfüllt - Merlins erstklassig

Mit einem am Ende souveränen 97:75-Erfolg bei den RÖMERSTROM Gladiators Trier haben die Crailsheim Merlins das Halbfinale in der 2. Basketball-Bundesliga mit 3:1 gewonnen und sind damit sportlich in die 1. Bundesliga aufgestiegen.

Erst Gays Korbleger zum 52:51 bedeutete die allererste Führung der Merlins in diesem Spiel. Zunächst hatte diese Führung kaum Bestand, es ging nun hin und her. Nach Michael Cuffees Dreier zum 62:58 bekamen die Zauberer aber immer mehr Oberwasser.

Trotz der lautstarken Gegenwehr der 4800 heimischen Fans feierten bei der nächsten Auszeit durch Triers Coach van den Berg die Fans der Merlins nur die Gästefans (69:60). Zwei Trierer Zähler Später ging es ins letzte Viertel, in dem noch einmal alles auf den Kopf gestellt werden konnte. Aber die Merlins brachte jetzt nichts mehr aus der Fassung. Nach einem Wysocki-Dreier führten die Zauberer erstmals mit zehn Punkten (74:64). Der Express rollte fortan unaufhaltsam in Richtung easycredit BBL.

Schon rund drei Minuten vor dem Ende ahnten Fans und Team, dass dieses Spiel den erhofften Ausgang nehmen würde. Emotionsgeladen wurde nur noch der Schlusssirene entgegengefiebert und nachdem der 97:75-Erfolg der Crailsheimer Merlins unter Dach und Fach war, gab es kein Halten mehr. Die Merlins sind wieder erstklassig.