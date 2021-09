Die Marschroute ist klar: „Alles raushauen!“

Was die Kicker des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen derzeit leisten müssen, ist enorm. Fünf Englische Wochen in Serie haben an den Kräften gezehrt. An diesem Samstag (14 Uhr) empfängt die Mannschaft von Stephan Baierl, der nach seinem Urlaub erstmals wieder an der Seitenlinie stehen wird, den VfL Pfullingen mit der Aussicht, dass danach endlich eine normale Woche stattfinden wird. „Da freut sich die Mannschaft richtig drauf. Speziell in Sindelfingen hat man der Mannschaft angemerkt, dass sie sehr müde ist. Wir konnten in unserer personellen Situation nicht so rotieren, wie wir uns das gewünscht hatten“, sagt Essingens Co-Trainer Simon Köpf, der das Team gemeinsam mit Thomas Traub durch die vergangenen drei Partien geführt hat. Drei Siege waren es am Ende, inklusive des Derbysiegs gegen Dorfmerkingen im Pokal.

Langzeitverletzt beim TSV sind Jannik Wiedmann und Besnik Koci, mit Johannes Eckl (Schambeinentzündung) rechnet man auch erst einmal nicht. Simon Knecht und Ibrahim Hajtic fallen jeweils mit Faserrissen aus. Hinter dem Einsatz von Dean Melo (Oberschenkelverhärtung) steht noch ein dickes Fragezeichen. Dominik Kowalski (beruflich) und Patrick Funk (privat) werden gegen Pfullingen ebenfalls fehlen – in Summe also acht Ausfälle. In Sindelfingen hat Köpf selbst dann auf der Bank gesessen, „damit wir überhaupt vier Auswechselspieler hatten“. Kleiner personeller Lichtblick: Lukas Rösch kehrt aus seinem Urlaub zurück. Die Marschroute für Samstag ist für Köpf also bereits klar: „Wir möchten einfach nochmal alles raushauen, was wir haben, werden uns noch einmal quälen in dem Wissen, danach etwas mehr Zeit zu haben, nicht wieder unter der Woche kicken zu müssen.“ Einfach werde dies aber nicht, denn die Pfullinger seien eine hungrige, junge Mannschaft, „mit viel Potenzial. Das könnte die Überraschungsmannschaft der Saison werden. Da sind viele Spieler aus den umliegenden NLZ dabei“.

Wenn sich Essingen auch auf sich selbst konzentrieren möchte und nicht auf die anderen Teams schaut, so war das an diesem Mittwochabend etwas anders. Hofherrnweilers Trainer Patrick Faber und Köpf sind sehr gut befreundet und beide schauen durchaus auf die jeweils andere Mannschaft, alleine schon aus freundschaftlichem Interesse. „Wir haben auch nach den Spielen in der Regel Kontakt und tauschen uns aus“, bestätigt Köpf, der sich diesmal besonders mit seinem Kumpel freuen konnte, denn die TSG hatte dem Konkurrenten um die Meisterschaft, FSV Hollenbach, die erste Saisonniederlage beigebracht. Den Fokus aber hat Köpf schnell wieder auf den kommenden Gegner gelegt, der es bekanntlich in sich haben wird. Der VfL hat bereits zehn Zähler gesammelt und damit nur vier weniger als der TSV, alles ist noch recht nah beieinander nach sechs Spielen. Zwar haben die Pfullinger bereits zwölf Treffer kassiert, neun davon aber kassierten sie in zwei Spielen.