Die Mannschaft steht im Vordergrund

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat vor Kurzem die traditionelle Ostalbiade für den Leichtathletik-Nachwuchs ausgerichtet. 83 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und neun Jahren belebten das Sportgelände des Sportparks. Auch drei Erwachsenen-Teams messen sich im ersten Mixed-Amateur-Mehrkampf.

Insgesamt drei U8 und acht U10 Teams, zusammengestellt aus vielen verschiedenen Vereinen und Schulen aus dem Umkreis Aalen, stellten sich den vier Wettkämpfen im Team. „Der Mannschaftsgedanke steht bei den Kinder-Wettkämpfen im Mittelpunkt“, so Hauptorganisatorin Annika Stürzl. Die teilweise bunt zusammengewürfelten Teams, bestehend aus sechs bis zwölf Teilnehmern, konnten sich im Laufen, Hüpfen und Werfen beweisen. Die unter acht Jährigen meisterten den 30 Meter-Hindernislauf, Zielweitsprung und das beidarmige Stoßen. Alle zwischen acht und zehn Jahren zeigten ihren Trainingsfleiß bei der Weitsprungstaffel, dem Medizinball-Stoßen und dem 30 Meter-Hindernislauf.

Highlight war wie jedes Jahr der abschließende Team-Biathlon beider Altersklassen, mit toller Stimmung von zahlreichen Sportsfreunden und Familien. Hierbei gilt es, nach einem zirka 150 Meter langen Lauf die etwa zwei Meter entfernten Hütchen von einer Bank abzuwerfen. Für jedes nicht getroffene Hütchen ist eine Strafrunde zu absolvieren, bevor das nächste Team-Duo gemeinsam in die Runde starten darf.

Alle elf Teams wurden in der Siegerehrung gebührend gefeiert. Besonders schön zu sehen ist die Ausgewogenheit der Teams, wodurch gleich fünf Mannschaften zum Sieg gratuliert werden konnte. Jedes Kind erhielt eine Urkunde und ein Geschenk zur Erinnerung an den sportreichen Tag.

Die Platzierungen: U8: 1. Platz DJK Ellwangen SG Virngrund/ LG Rems-Welland, 1. Platz DJK-SG Wasseralfingen, 3. Platz TSV Hüttlingen/ Gemeinschaftsschule Welland; U10: 1. Platz LG Rems-Welland 2, 1. Platz TSV Hüttlingen/ DHK-SG Wasseralfingen, 1. Platz LSG Aalen, 4. Platz TV Bargau, 5. Platz LG Rems-Welland 1, 6. Platz SJK Ellwangen SG Virngrund, 7. Platz TSV Oberkochen, 8. Platz Gemeinschaftsschule Welland

Auch der Spaß am Sport bei den Erwachsenen soll nicht zu kurz kommen. Beim ersten Mixed-Amateur-Mehrkampf nahmen drei Teams à drei bis vier Teilnehmer teil. Dabei besteht ein Team aus mindestens einer Frau und zwei Männern, das sich von einem aktiven Leichtathleten professionelle Unterstützung holen darf. „Hierbei steht ganz klar der Teamgedanke und Spaß im Vordergrund“, sagt Franka Jaros, die die Idee eines Hobby-Wettkampfes für Erwachsene ins Leben rief. Denn pro Disziplin ist ein Athlet eines jeden Teams gehandicapt und versucht trotz alledem so viele Punkt als möglich für sein Team zu holen. Im 75 Meter Sprint, Kugelstoß, Standweitsprung, Zielstoßen und einer Reifenstaffel zeigten die Mannschaften, was in ihnen steckt. Dabei war die Alterspanne in den Teams zwischen 19 und über 53 Jahren. Die „MuskeLtiere“ gewannen vor „JustDoIt“ und dem Team „SAM“.