Die LSG Aalen startet zum Freiluftauftakt durch

Die Macher der Leichtathletik-Startgemeinschaft Aalen (LSG Aalen) starten durch. Nach einem Wechsel im Vorstand wollen sie sich verstärkt als das präsentieren, was der Name erahnen lässt: als Gemeinschaft. Auch als Ausrichter wollen sie den Verbund der fünf Vereine MTV und SSV Aalen, TSV Wasseralfingen, TV und FV Unterkochen wieder in den Blickpunkt rücken.

Seit Oktober kommissarisch, seit März gewählt: Karl-Heinz Vandrey ist der neue Mann am Ruder der Aalener Leichtathleten. Und neue Besen kehren gut. Mit Vandrey an der Spitze sollen die fünf Vereine wieder mehr zusammenwachsen. Einen ersten Schritt haben die Leichtathleten mit einem gemeinsamen Ehrungsabend im Februar gemacht. Jetzt wollen sie sportlich nachlegen. Die LSG hat sich für den Sommer als Veranstalter einiges vorgenommen.

Auftakt für den Nachwuchs

Mit der Bahneröffnung für die Altersklassen U 8 bis 10 im Unterkochener Häselbachstadion startet die LSG als Ausrichter in die Saison. Vandrey: „Das soll unseren Schwerpunkt demonstrieren – die Jugend.“ Die LSG rechnet mit 150 bis 200 Teilnehmern, die sich nach den neuen Richtlinien des Deutschen Leichtathletikverbands als Teams messen. Bei der Umsetzung dieser Richtlinien ist der Ostalbkreis eh Vorreiter. 50 Helfer aus allen Mitgliedsvereinen werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. „Wir wollen gemeinschaftliche Verbundenheit zeigen“, fasst Vandrey zusammen.

Geplant ist außerdem, mit einem Stabhochsprung-Meeting im Aalener MTV-Stadion am 6. Juni die technischen Disziplinen in den Blickpunkt zu rücken. Schließlich verfügt die LSG mit Harald Class nicht nur über einen A-Lizenz-Trainer, sondern auch über einen Deutschen Seniorenmeister. „Wir wollen“, sekundiert Vandreys Stellvertreter Uwe Koblizek, „langfristig ein Springermeeting etablieren.“

Im Lauf des Sommers soll noch eine weitere Veranstaltung hinzukommen. Höhepunkt bleibt der Aalener Stadtlauf, der am 26. Juli zum 29. Mal von der LSG ausgerichtet wird. Im vergangenen Jahr sind die Teilnehmerzahlen vor allem bei der Schülerläufen drastisch zurückgegangen. Dafür haben die Team- und Firmenläufe regen Zuspruch genossen. Knapp 1000 Läufer waren insgesamt am Start. „Wir wollen langfristig wieder an die 2000 ran“, sagt Vandrey, „ein hohes Ziel, aber dafür sind Ziele schließlich da.“ Neben gut 250 Helfern wird diesmal auch die AOK den Lauf unterstützen. Mittlerweile, so verrät Koblizek, denkt die LSG auch darüber nach, den Stadtlauf auf den Sonntag zu verschieben. Die 29. Ausgabe wird aber auf jeden Fall noch samstags stattfinden.

Neuer Sponsor

Neu im Reigen der Sponsoren ist – neben den Stadtwerken – nun auch die Kreissparkasse. Zwei Sponsoren – zwei Standbeine: Neben dem Leistungssport wird bei der LSG der Breitensport weiterhin eine große Rolle spielen.

Termine, 10. Mai: Bahneröffnung U 8 bis U 10 (Häselbachstadion Unterkochen); 6. Juni: Stabhochsprung-Meeting (MTV-Stadion); 26. Juli: 29. Aalener Stadtlauf (Innenstadt).