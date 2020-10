- Nach sieben Jahren treffen die jetzigen Fußball-Landesligisten SV Waldhausen und TSGV Waldstetten nun wieder in einem Punktspiel aufeinander – Samstag, 14 Uhr. Damals endete die Partie mit einem klaren Sieg für Waldstetten mit 3:0.

Auch sieben Jahre danach gehen die „Löwen“ als Favorit ins Spiel. Seit sechs Spieltagen sind sie nun ungeschlagen und weisen bisher nur eine Niederlage auf. In der vergangenen Saison fehlte nur ein Punkt für den Aufstieg in die Verbandsliga. Am vergangenen Samstag mussten die Waldstetter im Spitzenspiel der Landesliga (2:2 gegen den SC Geislingen) spät den Ausgleich hinnehmen – bitter – dominierte man doch nahezu das gesamte Spiel. Ebenso bitter wird der kurzfristige Abgang von Abwehrspieler Valerio Avigliano nach Dorfmerkingen sein.

Nach der Spielpause möchte Waldhausen zuhause möglichst wieder in Tritt kommen. Trainer Jens Rohsgoderer hat die Pause zur Regeneration, aber auch zur intensiven Vorbereitung auf die weiteren Spiele bis zur Winterpause genutzt. Nach dem tollen Start mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen ist man im Lager des SVW in der Realität der Landesliga angekommen. Man muss sich nach wie vor vor Augen halten, jedes Spiel zu 100 Prozent wach zu sein. In den letzten Spielen fehlte aber auch das Spielglück, zuletzt in Geislingen, man verlor das Spiel mit 0:1 in der Nachspielzeit.

Rohsgoderer kann nach wie vor nicht aus dem Vollen schöpfen. Weiterhin muss er auf die Langzeitverletzten Fuchs und Legat verzichten. Ferner ist es fraglich, ob Kevin Mayer, Armin Husic und Philipp Schiele am kommenden Samstag eingesetzt werden können.