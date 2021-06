Die Linke unterstützt Brütting

Der Ortsverband Aalen-Ellwangen, die Aalener Stadträte der Linken und der Kreisvorstand sprechen sich nach einer Versammlung der Partei einstimmig für den OB-Kandidaten Frederick Brütting aus. Aus Gesprächen mit dem Kandidaten und aus dem Wahlkampf habe eine große inhaltliche Überschneidungen festgestellt werden können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Ortsverband der Linken sehe in Brütting eine Chance für dringend notwendige Fortschritte bei Themen wie dem akuten Mangel an bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum in Aalen, einer klima- und naturfreundlicheren Stadt, mehr Bürger- und Jugendbeteiligung und einer besseren öffentlichen Mobilität.

„Frederick Brütting bringt als Heubacher Bürgermeister bereits viel kommunalpolitische und Verwaltungserfahrung mit und als junger und offener Kandidat würde mit ihm die Dynamik für die weitere Zukunft Aalens eine gute Fortsetzung finden. Die Lösungen, die er für die brennenden Themen der Stadt anbietet, sind vielversprechend, die Stadt Aalen weiter voranzubringen“, so die Stadtrat Roland Hamm und Stadträtin Christa Klink. Kreisvorsitzender Justin Niebius sagt, den bürgernahen und problemorientierten Ansatz Brüttings begrüße die Linke ausdrücklich. „Wir sind optimistisch, dass Brütting die drängenden Probleme der Stadt angehen wird und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in der Kommunalpolitik, sollte er gewählt werden“, so Niebius.