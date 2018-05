Die Linke fordert: Pflegenotstand stoppen

Der Kreisverband Ostalb der Linken wendet sich am Samstag, 12. Mai, mit der Kampagne „Menschen vor Profite: Pflegenotstand stoppen“ an die Öffentlichkeit. Ab 9 Uhr können Bürger sich auf dem Wochenmarkt über die Kampagne informieren und ihre Forderungen durch Unterschriften für gute Pflege an die Bundesregierung richten.

An Tag der Pflege am 12. Mai macht die Linke Druck für gute Pflege im Krankenhaus und in der Altenpflege. In der Alten- und Krankenpflege herrsche seit vielen Jahren Notstand. Die Zugeständnisse der Großen Koalition reichten nicht. Durch den jahrelangen Personalmangel blieben Gesundheit und Menschenwürde auf der Strecke. Die Linke fordert, den Ärztemangel und Krankenhausschließungen zu stoppen sowie 100 000 Krankenpfleger mehr, einen gesetzlichen Personalschlüssel, 40 000 Altenpfleger mehr und keinen Lohn unter 14,50 Euro in der Altenpflege.

Für gemeinsame Aktionen soll die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Pflegebündnissen und anderen Initiativen gesucht werden.