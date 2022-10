Die Linke fordert „Mieten runter“

Mitglieder des Ortsverbands der Linken sind am vergangenen Freitag auf dem Bahnhofsvorplatz mit Betroffenen von Wohnungs- und Energieproblemen ins Gespräch gekommen und haben über Ausgleichsmöglichkeiten für die aktuelle Preisexplosion im Energiebereich und Maßnahmen gegen die seit Jahren steigenden Mieten diskutiert.

So soll nach Vorstellung der Linken beispielsweise so schnell wie möglich das Maßnahmenpaket „Menschen entlasten, Preise deckeln, Übergewinne besteuern“ beschlossen und umgesetzt werden. Auch kamen die Mitglieder des Ortsverbands mit Menschen ins Gespräch, die nicht wussten, wo sie in der kommenden Nacht wohnen sollten oder die von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen in der Familie oder ihrem Bekanntenkreis haben.

In allen Gesprächen wurde mehr bezahlbarer Wohnraum im Ostalbkreis und in Aalen gefordert. Auch Schülerinnen und Schüler sorgten sich, wie sie zukünftig in einer Ausbildung oder im Studium eine Wohnmöglichkeit finanzieren können.

Am kommenden Samstag, 29. Oktober, ab 13 Uhr wird die Linke wieder zur Information und Diskussion mit einem Infostand am Bahnhofsvorplatz Aalen sein.