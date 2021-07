Die letzten Statements der Kandidaten vor der OB-Wahl in Aalen

Wenn Sie noch eine weitere Entscheidungshilfe benötigen, haben wir für Sie in der Printausgabe der Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung vom Freitag auf der Seite 15 einen Wahlprüfstein erstellt, in dem sie sich einen weiteren Eindruck von den Kandidaten verschaffen können. Das Video können Sie an dieser Stelle einsehen sowie auf unserer Facebookpräsenz www.facebook.com/schwaebische.ostalb. Das Video von Stefan Schmidt ist übrigens ein anderes als das im Text. Es musste wegen schlechter Akustik noch einmal gedreht werden, deswegen sind Text und Bild nicht ganz übereins. Die Aussagen Schmidts aus dem Text hat er im ersten Video getätigt.

Der Wahlkampf ist vorbei, an diesem Wochenende wird der neue Oberbürgermeister, die neue Oberbürgermeisterin der Stadt Aalen gewählt – oder auch nicht. Vielleicht aber wird bereits an diesem 4. Juli bekannt sein, wer die Nachfolge von Thilo Rentschler antreten wird.

Podiumsdiskussionen, öffentliche Auftritte in Unternehmen, der Austausch in den Aalener Vereinen – die Kandidaten haben ein ordentliches Pensum abgespult in den vergangenen Wochen. In einem Videoclip haben sich Frederick Brütting (SPD), Marcus Waidmann (AfD), Matthias Müller (parteilos), Stefan Schmidt (die Basis) sowie Catherine Rommel (CDU) gegenüber den Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung noch einmal geäußert, warum denn genau sie der neue Oberbürgermeister, die neue Oberbürgermeisterin werden möchten.

Die Kandidaten haben noch ein letztes Mal vor der Wahl in die Kamera schauen können (oben von links). Matthias Müller, Catherine Rommel, Frederick Brütting, Marcus Waidmann und Stefan Schmidt werden am Sonntag am Rathaus erwartet. (Foto: Screenshots Lämmerhirt)

Eine Minute hatten die Kandidatin sowie die Kandidaten Zeit. Quantitativ am besten ausgenutzt hat diese Zeit am Ende Marcus Waidmann mit 57 Sekunden, das kürzeste Video hatte Catherine Rommel mit 23 Sekunden, dicht gefolgt von Stefan Schmidt mit 36 Sekunden.

In der Folge sind die Statements der einzelnen Kandidaten so kurz vor der Wahl noch einmal zusammengefasst, in der Reihenfolge gemäß der Abgabe der jeweiligen Bewerbung. Gefragt wurde seitens der Redaktion: „Warum möchten Sie Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin in Aalen werden?“

Die Kandidaten haben nicht nur eine Minute Zeit. Sie müssen diese auch noch selbst einschätzen. Bei wem das gut geklappt hat und bei wem weniger. Das sagen die Kandidaten.

Frederick Brütting: „Ich möchte Oberbürgermeister der Stadt Aalen werden, weil ich mit den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt viel Positives gestalten möchte. Damit dies gelingt, ist es notwendig, dass man für dieses wichtige Amt Erfahrung und Kompetenz mitbringt“, lauten die einleitenden Worte Brüttings.

Seit zehn Jahren sei er nun schon Bürgermeister in Heubach und deswegen wisse er, wie man eine Stadtverwaltung leite, wie man mit den Kommunalfinanzen verantwortlich umgehe und wie man den sozialen Zusammenhalt in einer Stadt organisiere. „Diese Erfahrung möchte ich in Aalen einbringen und noch mehr tun für den kommunalen Klimaschutz, für gute Angebote im Bereich der Bildung und Betreuung, für eine lebendige Innenstadt und für gute Arbeitsplätze.“

Marcus Waidmann: „Ich möchte, dass wir endlich wieder ideologiefrei bauen können. Solch ein Beschluss wie die Bebauung des Tannenwäldle ist einfach nicht im Sinne der Bevölkerung. Wir müssen in unserem Privatbereich komplett privat bleiben und dürfen uns nicht indoktrinieren lassen von irgendwelchen Ideologien“, lautete der Auftakt Waidmanns in seinem Video.

Dazu steuere man auf eine „Riesen-Schuldenberg“ zu, der dringend abgebaut werden müsse. „Ich rechne mit über 100 Millionen Euro Schulden, es könnte sogar noch etwas mehr werden“, so Waidmann. Ebenfalls seien ihm die Kosten in der Verwaltung zu hoch, da müsse dringend etwas getan werden.

Matthias Müller: „Die Frage ist ganz leicht zu beantworten. Durch meinen Job, ich arbeite beim Ordnungsamt, bin ich wirklich sehr bürgernah und habe die wahren Sorgen und Nöte der Bürger kennengelernt durch viele Gespräche“, so Müller zum Start. Das seien auch zukünftig die Dinge, auf die er eingehen wolle. Auf die Nöte der Bürger, Vereine, Gastronomen und Einzelhändler wolle er als OB weiterhin eingehen, sich austauschen.

Stefan Schmidt: „Wir verfolgen gerade eine falsche Ideologie, wir glauben aktuell an eine Pandemie, die nicht vorhanden ist. Es gibt weltweit keine Pandemie“, sagt der Alfdorfer ziemlich deutlich. Er fordert die Rücknahme jeglicher Maßnahmen, damit ein normales Leben wieder möglich sei. „Das wünschen sich sicherlich auch die Aalener“.

Catherine Rommel: „Eine Stadt sollte Kümmerer sein und ich bin der Überzeugung, dass wir gerade jetzt, nach Corona, für die Bürgerinnen und Bürger in Aalen sehr viel Gutes tun können“, startet Rommel in ihr Video. Sie wolle Aalen wiederbeleben, wünsche sich eine lebendige Innenstadt und sie traue sich zu, eine gute Arbeit „für uns alle“ hinzubekommen.

Das also waren erst einmal die letzten Statements vor der sonntäglichen Wahl. Dann entscheiden die Aalener, wer für sie die kommenden acht Jahre die Leitung im Rathaus übernehmen soll.