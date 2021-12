Die letzten Mohikaner auf dem Aalener Weihnachtsmarkt

Und da waren es nur noch zwei. Noch am 22. November standen auf dem Spritzenhausplatz zehn Hütten und ein Kinderkarussell. Nachdem die Landesregierung Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Lage verboten hat, haben bis auf Ausnahme dreier Betreiber hier alle das Feld räumen und ihre Stände abbauen müssen

. Vor eineinhalb Wochen brachen auch Manuela und Reinhold Hirsch mit ihren berühmt-berüchtigten Heil- und Edelsteinen hier wegen mangelnder Frequenz ihre Zelte ab. Einzig und allein Dietmar Kübler und Franz und Monika Waschek halten hier mit Süßigkeiten und Socken noch die Stellung.

Auf dem Spritzenhausplatz herrscht gähnende Leere. Der Duft von Glühwein, Bratwürsten und Schupfnudeln mit Sauerkraut hängt nicht in der Luft. Einen kleinen Hauch von Weihnachten versprühen allein die gebrannten Mandeln, Nüsse, Lebkuchen und das Magenbrot, die Dietmar Kübler an seinem Stand verkauft. Er ist neben dem Ehepaar Waschek der letzte Mohikaner, der hier auf dem ursprünglich mit elf Betreibern geplanten Weihnachtsmarkt präsent ist.

900 Kilogramm schwerer Himmelsbote

Neben der Holzhütte des Aalener Schaustellers steht ein dreieinhalb Meter hoher weißer Stahlengel, den der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) im Jahr 2011 als Neuheit in der Vorweihnachtszeit präsentierte. Der 900 Kilogramm schwere Himmelsbote zeugt noch von Zeiten fernab von Corona, in denen Tausende von Besuchern den Platz unter den Platanen zur Mittagszeit und vor allem am Abend bevölkerten.

Dass der Weihnachtsmarkt, der bereits 2020 der Pandemie zum Opfer fiel, auch in diesem Jahr wegen der hohen Infektionszahlen abgesagt werden musste, bedauert Dietmar Kübler sehr. Bereits im Vorfeld habe er sich lange darüber Gedanken gemacht, ob er sich wegen der unsicheren Corona-Lage an dem Budenzauber beteiligt. Doch nach zwei Jahren Stillstand im Schaustellergewerbe und angesichts leerer Kassen habe er sich dazu entschlossen, auf den Zug aufzuspringen.

Die Konditionen der Stadt Aalen, die gemeinsam mit dem ACA kurzerhand als Organisator eingesprungen ist, nachdem der langjährige Veranstalter Georg Löwenthal wegen des finanziellen Risikos die Reißleine gezogen hatte, seien auch in Ordnung gewesen. Unter anderem sei ein vergünstigter Stromtarif der Stadtwerke gewährt worden und auch die Möglichkeit, die Standgebühr erst nach Ende der Veranstaltung bezahlen zu müssen, sei eingeräumt worden, sagt Kübler.

Das war für uns alle ein Schlag ins Gesicht und alle sind in ein tiefes Loch gefallen. Dietmar Kübler

Trotz der angespannten Corona-Lage hätten alle an einen Weihnachtsmarkt geglaubt. Insofern hätten auch alle Betreiber in mühevoller Arbeit ihre Stände aufgebaut und eingeräumt. Zwei Stunden vor der Eröffnung am 22. November habe Kübler mit seinen Helfern noch den Backofen angeschaltet und angefangen, Leberkäse und Krustenbraten zuzubereiten.

Dann sei gegen 11 Uhr die Hiobsbotschaft gekommen, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann. „Das war für uns alle ein Schlag ins Gesicht und alle sind in ein tiefes Loch gefallen.“

Kübler selbst habe sein letztes Geld in den Weihnachtsmarkt gesteckt. Seine Imbisshütte sei unter anderem mit 1500 Thüringern und 1500 Roten Würsten sowie kiloweise Leberkäse und Braten bestückt gewesen. Nach der Absage des Weihnachtmarkts habe er die Ware Gott sei Dank wieder an die ihn beliefernde Metzgerei aus Nürtingen zurückgeben können.

Alles, was diese davon allerdings nicht mehr verkaufen kann oder nach einer gewissen Zeit der Schockfrostung entsorgt werden muss, müsse er bezahlen. Der langjährige Lieferant sei ihm jedoch entgegengekommen und habe ihm für das Bezahlen der Ware eine bestimmte Frist eingeräumt.

Kulant gewesen sei auch der Inhaber des Aalener Getränkemarkts „Getränke Keller“. Alle bestellten alkoholfreien Getränke seien abgeholt worden. Glühwein in Flaschen könne Kübler noch im nächsten Jahr verkaufen. Anders sehe das allerdings bei offener Kanisterware aus. Allein am Abbautag am 22. November habe er 120 Liter Glühwein im Kanal entsorgen müssen. Weitere 500 Liter, die er offen gelagert habe und die nicht mehr verkauft werden könnten, würden folgen.

Geld verdienen kann man in diesen Zeiten und angesichts der mangelnden Besucherfrequenz damit nicht. Dietmar Kübler

Froh sei Kübler, dass er trotz Verbot von Weihnachtsmärkten nach wie vor seinen Süßwarenstand auf dem Spritzenhausplatz betreiben kann. „Geld verdienen kann man in diesen Zeiten und angesichts der mangelnden Besucherfrequenz damit nicht“, sagt der Aalener.

Die Einnahmen würden nicht einmal reichen, um die Kosten zu decken. Trotz des Verlustgeschäfts sei es ihm allerdings wichtig, präsent zu sein und die wenigen Besucher darauf aufmerksam zu machen, dass es die Schaustellerbranche trotz Corona, eines zweijährigen Verdienstausfalls und einer unklaren Zukunft nach wie vor gibt.

Überdies sei es Kübler wichtig, die Tradition des Schaustellerbetriebs aufrechtzuerhalten. Immerhin feiert das Aalener Unternehmen in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Noch Jahrzehnte bevor es einen Weihnachtsmarkt in Aalen gab, habe sich seine Familie in der Vorweihnachtszeit in der Innenstadt engagiert, weil sie sich dieser verbunden gefühlt habe. Unter anderem habe sein Urgroßvater in der Storchenstraße Christbäume verkauft. Auch beim Bratapfel- und Glühweinsonntag seien die Küblers immer präsent gewesen.

Vor dem Hintergrund dieser langen Tradition des Aalener Schaustellbetriebs möchte Kübler nicht derjenige sein, der in der vierten Generation das Unternehmen nach 100 Jahren aufgeben muss. So langsam gehe ihm allerdings die Luft aus. Um weiterhin in Corona-Zeiten bestehen zu können, sei er abermals auf staatliche Hilfen angewiesen.

Sobald Volksfeste wieder stattfinden können, seien die Schausteller auch auf eine Anschubhilfe angewiesen. Denn ohne eine solche werde sich kein Karussell in Deutschland mehr drehen. Überdies wünsche er sich vonseiten der Landesregierung mehr Planungssicherheit und klare Aussagen darüber, wie und mit welchen Lösungen es weitergehen kann.

Unterstützung wünscht sich Kübler auch von der Stadt Aalen. Nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht, sondern in der Form, dass er auch nach dem 23. Dezember einen Stand in der Innenstadt betreiben darf.

Ehepaar Hirsch zieht die Reißleine – Wascheks halten mit Socken durch

Seit 32 Jahren, und damit seit Beginn des Weihnachtsmarkts, sind Manuela und Reinhold Hirsch ein fester Bestandteil des Budenzaubers auf dem Spritzenhausplatz. Dass dieser aufgrund von Corona erneut ausgefallen ist, findet das Ehepaar aus Waldhausen schade.

„Eine Woche lang haben wir unseren Stand eingeräumt und dekoriert“, sagt Manuela Hirsch. Dann sei der Weihnachtsmarkt gecancelt worden. Die Nachricht, dass ihr Stand unabhängig davon weiter genehmigt werde, sei eine gute Nachricht gewesen. Letztlich habe sich ein Betrieb desselben allerdings nicht rentiert.

Die Essens- und Getränkestände als Besuchermagneten hätten einfach gefehlt. Deshalb habe das Ehepaar die Reißleine gezogen und seine Hütte abgebaut. „Jetzt hoffen wir, dass im neuen Jahr Veranstaltungen wie das Maimärktle stattfinden können.“

Froh darüber, etliche Stammkunden zu haben, seien Franz und Monika Waschek. Gemeinsam mit Dietmar Kübler hält das Ehepaar aus Bopfingen-Aufhausen seit dem abgesagten Weihnachtsmarkt auf dem Spritzenhausplatz die Stellung. „Und wir werden durchhalten und hier bis 23. Dezember unsere Socken anbieten“, sagt Monika Waschek.

Bis Donnerstag sind wir als letztes Überbleibsels eines nicht stattgefundenen Weihnachtsmarkts vor Ort. Monika Waschek

Der Umsatz sei wie auch bei Einzelhändlern im Vergleich zu normalen Zeiten eingebrochen. Dennoch könne sich das Ehepaar, das seit 1996 mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt präsent ist, nicht beklagen. Treue Kunden würden trotz Pandemie vorbeischauen und sich mit speziellen Socken, unter anderem für Diabetiker, eindecken.

„Bis Donnerstag sind wir als letztes Überbleibsels eines nicht stattgefundenen Weihnachtsmarkts vor Ort“, sagt Monika Waschek. Ins neue Jahr würden sie und ihr Mann mit der Hoffnung starten, dass zumindest die Krämermärkte trotz Corona stattfinden können.