Die letzte große Feier vor der Fusion

Weil die Fusion mit MTV und DJK vor der Tür steht, hat der TSV Wasseralfingen am Samstagabend seinen 170. Geburtstag gefeiert. Denn beim 175-Jahre-Jubiläum in fünf Jahren wird der traditionsreiche TSV schon längst Teil des dann mitgliederstärksten neuen Aalener Großvereins sein. Die lange Jubiläums- und Ehrungsfeier in der TSV-Halle wurde so zum Rück- und Vorausblick.

Die Vorstandschaft um den ersten Vorsitzenden Karl-Heinz Vandrey und er selber haben an die größten Meilensteine in der Vereinsgeschichte erinnert: An die Wurzeln des Vereins, die neuen Abteilungen der vergangenen Jahre, an die vielen Bautätigkeiten wie etwa den Hallenanbau und die Erweiterung mit den Übungsräumen im Jahr 2008. Ehrenvorsitzender Franz Seibold ließ die vielen Veranstaltungen Revue passieren lassen: Turngala, Wettkampfveranstaltungen, Landeskinderturnfest oder die Reichsstädter Tage, deren Besucher der TSV seit über 35 Jahren mit Maultaschen und Kartoffelsalat verwöhnt. Ortsvorsteherin Andrea Hatam betonte die große Bedeutung des TSV nicht nur für Wasseralfingen.

Respekt vor Leistungen des TSV

Oberbürgermeister Thilo Rentschler drückte seinen großen Respekt vor den Leistungen des Vereins aus und auch für den Mut, im Revolutionsjahr 1848 einen Verein zu gründen. Diese Vereinsgründung sei deutlich erfolgreicher gewesen als die Revolution in Deutschland. Rentschler erinnerte auch an die Ausstellung „Boomtown Wasseralfingen“ im vergangenen Jahr, in der die rasante Zeit des wirtschaftlichen Aufstiegs zwischen 1806 und 1918 thematisiert worden war. Heute sei Aalen „Boomtown“, inklusive aller Stadtbezirke und natürlich einschließlich des größten davon, nämlich Wasseralfingen. Er lobte den Mut zum Zusammenschluss – die Stadt unterstütze und fördere solche Großsportvereine.

Mitgestaltet haben die Ehrungs- und Jubiläumsfeier die SHW-Bergkapelle, die Cheerleader und die Abteilungen Turngruppen-Wettkampf und Turngruppen-Meisterschaft.

Zahlreiche Ehrungen

Geehrt wurden für langjährige Mitgliedschaft:

