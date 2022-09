Die Latte verhindert Punktgewinn

Die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen haben das erste Spiel der neuen Württembergliga-Saison denkbar knapp mit 21:22 gegen die TG Biberach verloren.

Simone Bieg erzielte das erste SG2H-Tor der Saison. Die Biberacherinnen legten nach und glichen zum 1:1 aus. Bis zur Halbzeit sah man immer wieder die gleiche Situation: Die grün-roten Damen legten ein Tor vor, Biberach legte nach. Die Tore wurden durch ein gutes Zusammenspiel mit dem Kreis und den Außenspielerinnen erzielt. Aufgrund einer schlechten Chancenverwertung, konnte der Vorsprung jedoch nicht noch weiter ausgebaut werden. Zur Halbzeit führte die SG mit 9:8. In der Halbzeitpause wurde die Mannschaft von Trainer Stefan Linsenmaier auf die zweite Hälfte vorbereitet. Man wollte die Chancenverwertung verbessern und weiterhin bei einer kompakten Abwehr bleiben.

Durch vier schnelle Tore der TG Biberach, lag man kurz nach Wiederbeginn plötzlich 10:12 zurück und der Trainer Stefan Linsenmaier sah sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Danach stand die Abwehr wieder kompakter und das Zusammenspiel mit der Torhüterin Stefanie Vierkorn funktionierte besser.

Die SG versuchte, immer wieder nachzulegen und lag in der 38. Minute 12:14 zurück. Paulina Harsch, A-Jugend Spielerin, gab ihr Debüt in der Württembergliga und erzielte in der 40. Minute den 14:14 Ausgleich. Im Anschluss rannten die Gastgeberinnen einem Ein-Tor-Rückstand hinterher und mussten sogar in doppelter Unterzahl agieren. Diese wurde aber sehr gut überstanden und man konnte sich sogar eine 17:16-Führung erkämpfen. Die Damen der TG Biberach holten diesen Rückstand schnell wieder auf und bauten ihrerseits eine Zwei-Tore-Führung auf. Die SG2H kämpfte weiter und so stand es 15 Sekunden vor Schluss 21:22.

Nach einer Auszeit seitens der Grün-Roten, bekamen die SG2H-Damen noch die Chance, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der Ball ging jedoch an die Latte - und somit ging man leer aus. Am kommenden Sonntag treten die Damen der SG Hofen/Hüttlingen in Flein an. Dort möchte man gegen den Aufsteiger wieder mit einer starken Abwehr agieren und die ersten Punkte einfahren.