Die Landkreise der Region sind überaltert - einer sticht besonders als Rentnerhochburg heraus

In Baden-Württemberg leben immer mehr alte Menschen. Das belegen Daten des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. Sie zeigen, wie sich die Bevölkerung bis 2040 ändert. Schwäbische.de hat die Daten des Landesamts analysiert.

Das sind die Erkenntnisse der Daten-Analyse:

Wächst die Bevölkerung im Land noch?

Nein, die Statistiker gehen davon aus, dass aktuell etwa 11,1 Millionen Menschen in Baden-Württemberg leben. Das soll bis ins Jahr 2060 stabil bleiben. Die Menschen leben jedoch länger und bekommen weniger Kinder. So überaltert die Gesellschaft.

Wie entwickelt sich das Alter der Bevölkerung?

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Baden-Württembergs soll bis 2o40 von heute 43,8 Jahre auf 45,3 Jahre steigen. Das liest sich weniger dramatisch als es ist. Unsere interaktive Grafik zeigt die Bevölkerungspyramiden für einzelne Landkreise (klicken Sie dafür die Landkreise an).

Was sofort auffällt: In allen Kreisen, die sich nicht im unmittelbaren Umland einer Großstadt befinden, übersteigt der Bevölkerungsanteil der Alten den der Jungen deutlich.

Die Pyramiden heißen eigentlich so, weil sie bei ihrer Entstehung tatsächlich fast überall pyramidenförmig waren. Weltweit ist das auch immer noch so. Es werden viele junge Menschen geboren und die Älteren versterben mit der Zeit. So spitzt sich die Pyramide beständig zu. Deutschland hat jedoch schon seit etlichen Jahren eine Bevölkerungsentwicklung, deren Form eher einem Bienenstock gleicht. Auf dem Land ist das besonders gravierend.

Die größten Bevölkerungsanteile haben in ländlichen Kreisen die Generationen der Babyboomer. Das sind Menschen, die heute zwischen 55 und 70 Jahre alt sind. Sie gehen jetzt oder in den nächsten zehn Jahren in Rente und heben den Altersschnitt auf dem Land enorm.

Die größte Steigerung beim Durchschnittsalter in Baden-Württemberg erwarten die Experten im Kreis Biberach. Das soll von dort 42,8 auf 45,6 Jahre in 2040 steigen - von aktuell unterdurchschnittlich auf dann überdurchschnittlich. Platz zwei belegt der Alb-Donau-Kreis mit einer Steigerung von 43,2 Jahre auf 45,8 Jahre.

Warum gibt es so viele alte Menschen auf dem Land?

Junge Menschen sind heute sehr mobil und entscheiden sich häufig, sobald sie erwachsen sind, in einer Großstadt zu leben. Besonders gilt das natürlich für Studenten. Das zeigt sich in Stadtkreisen wie Ulm, Karlsruhe oder Stuttgart. Deren Bevölkerungspyramiden haben einen deutlichen Ausschlag bei den Gruppen der 20- bis 35-Jährigen.

Der Ausschlag nimmt danach aber fast ebenso deutlich wieder ab. Bedeutet: Sobald Studium und die wilden 20er vorbei sind und Familienplanung und Sesshaftwerden anstehen, ziehen die Menschen eher wieder aufs Land. Hier gibt’s Plätze zum Bauen und im Kindergarten.

Sind die vielen alten Menschen eine Belastung?

Das ist eine Frage, die sich statistisch nur sehr eingeschränkt beantworten lässt. Gerade Rentner leisten oft durch freiwilliges Engagement einen Betrag zur Gesellschaft, der sich jedoch schlecht messen lässt. Auch den ethischen Aspekt berücksichtigen die nackten Zahlen nicht. Diese Analyse beruht aber nur auf Daten.

Und tatsächlich gibt es in den Daten einige Zahlen, die ein hohes Alter mit ökonomischen Folgen in Verbindung bringen. Vergleicht man etwa das Durchschnittsalter eines Landkreises mit dem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt oder der Steuerkraft pro Einwohner, zeigen sich negative Einflüsse eines hohen Durchschnittsalters. Wo die Menschen älter sind, entsteht weniger Wertschöpfung und die Gemeinden nehmen pro Einwohner weniger Steuern ein.

Auf das Vermögen der Bürger scheint sich das aber nicht auszuwirken. Einen statistischen Zusammenhang zwischen alter Bevölkerung und dem pro Kopf verfügbaren Einkommen lässt die Analyse nicht erkennen. Klar ist aber, dass die jungen Generationen über das Rentensystem für die Alten aufkommen müssen. Je weniger Schultern das tragen, desto schwieriger wird das.

Eine Herausforderung werden alte Menschen offenbar auch für das Pflegesystem. Zwischen dem Durchschnittsalter und der Anzahl Pflegebedürftiger pro 100 Einwohner gibt es statistisch einen klaren Zusammenhang.

Was fällt in der Region auf?

Ein Ausreißer ist der Bodenseekreis. Der ist zwar eigentlich verhältnismäßig dicht besiedelt, hat jedoch nach der Rentnerhochburg Baden-Baden den zweithöchsten Altersschnitt im Land. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die schöne Seeregion für viele ein attraktiver Alterssitz ist.

Was hilft gegen die Überalterung?

Ganz abwenden lassen wird sich eine deutlich ältere Bevölkerung nicht mehr. Dafür werden in Deutschland zu wenig Kinder geboren.

Es existieren allerdings andere Effekte, die der aktuellen Entwicklung entgegenwirken könnten. Einer davon ist Migration. Das Durchschnittsalter von Migranten bei ihrer Einreise nach Deutschland ist 23,1 Jahre. In unserer Grafik ist in allen Bevölkerungspyramiden ein deutlicher Anstieg der Bevölkerungsanteile in diesem Alterssegment erkennbar. Migration junger Menschen hilft also dabei, die Überalterung abzumildern.