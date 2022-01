Die Krönung: Drei Deutsche Meisterschaften

Den Lohn für Ihre Konzeptarbeit und die dafür investierte Zeit, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, konnten die Verantwortlichen des LAC Essingen im Jahr 2021, einfahren. Zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 war es der Vorstandschaft ein besonderes Anliegen seinen Mitgliedern eine neue bewusste Normalität zu vermitteln, um das Leben neben- und miteinander zu ermöglichen. Aufgrund dieses Anliegens wurde ein entsprechendes Konzept erarbeitet, das verschiedene Auszeichnungen erhalten hat. Die Essinger Leichtathletik hat sich in den letzten Jahren weit über die Ostalb einen Namen erarbeitet.

Die verschiedensten Zahlen des Jahres 2021 spiegeln dies wider. Trotz der nicht einfachen Bedingungen konnte der Verein, entgegen dem Trend vieler Vereine, einen leichten Mitgliederzuwachs verzeichnen. Im sportlichen Bereich wurde das Niveau der Vorjahre gehalten, in einzelnen Bereichen sogar gesteigert werden. „Die getätigten Investitionen und die damit verbundenen infrastrukturellen Verbesserungen, sowie das hohe ehrenamtliche Engagement jedes Einzelnen sind der Grundstock dieses Erfolges“, so Vorstand Tobias Hirsch.

Jedes Jahr, jeder Tag schreibt seine persönlichen Geschichten. So auch 2021. Trotz stark eingeschränktem Wettkampfbetrieb, internationale und regionale Meisterschaften mussten teilweise ganz entfallen, sicherten sich die Athleten des LAC Essingen bei 29 Einsätzen auf nationaler Ebene, drei Deutsche Meisterschaften, zweimal Silber, einmal Bronze und 14-mal einen Platz unter den Top Ten. Auf Landesebene konnten bei 111 Einsätzen 26 Landesmeistertitel, 14 Silber- und 8 Bronzemedaillen, sowie 36 Platzierungen unter den Top Ten bejubelt werden. Insgesamt gingen die Essinger Leichtathleten im vergangenen Jahr bei knapp 50 leichtathletischen Sportveranstaltungen in ganz Deutschland an den Start. Bei dieser sportlichen Bilanz lohnt sich ein Blick in die Bestenlisten des Landes.

Mannschaftliche Stärke stellten die Staffeln des LAC Essingen unter Beweis. Den Sprung in die Bestenliste schafften drei Staffelteams über die 4x100 Meter (m) und jeweils drei Teams über die 10 Kilometer und über die Halbmarathondistanz, sowie ein Marathonteam. Die 4x100 m Staffel in der Besetzung Luca Mansel, Johannes Bihlmaier, Niklas Widmann und Jonas Mattasits erzielte mit dem 5. Platz dabei die beste Platzierung. Niklas Widmann, der aufgrund seines Studiums 2021 etwas kürzer treten musste war mit vier Platzierungen wieder einmal der am häufigsten genannte LACler: Speerwurf (7. Platz), Hochsprung (jeweils 13. Platz), Diskuswurf (14. Platz) und Weitsprung (23. Platz). Über die Mittelstrecke erhielt der Essinger von Johannes Putzker Unterstützung, der in seinen Paradedisziplinen 800 m (11. Platz) und 400 m (17. Platz) im Vorderfeld platzierte. Im Sprintbereich konnte sich Luca Mansel über die 100 m und 200 m jeweils mit einem 16. Platz in der württembergischen Spitze etablieren. Dennis Schönbach zählt im Diskuswurf (13. Platz), Kugelstoßen (16. Platz) und Speerwurf (25. Platz), sowie Andreas Deuschle mit dem 11. Platz im Kugelstoßen zu den Besten im Land. Seine Vielseitigkeit stellte Stefan Henne mit einem 28. Platz über die 800 m und im Diskuswurf mit dem 22. Platz, sowie dem Kugelstoßen mit dem 20. Platz unter Beweis. Mit Samuel Schon 14. Platz im Kugelstoßen, Benjamin Schätzle im Hammerwurf (19. Platz) und Speerwurf (22. Platz), sowie Thorsten Weisheit im Hammerwurf (20. Platz) konnten sich im Wurfbereich weitere Athleten des LAC Essingen aufgrund ihrer hervorragenden Saisonleistungen in der Bestenliste platzieren. Philipp Vöhringer erreichte im Stabhochsprung einen starken 10. Platz und im Hochsprung den 29. Platz. Jeweils eine Nennung schafften Hans Messner im Dreisprung (8. Platz), Günther Widmann im Hochsprung (33. Platz), Alexander Götz über die 3000 m (30. Platz) und Joans Mattasits über die 400 m (22. Platz). Für Frauenpower im LAC stehen, Carina Knecht (6 Nennungen), Martina Meissner (5 Nennungen), Franka Henne (3 Nennungen) Annika Stürzl (2 Nennungen), sowie Freya Wenske und Maike Nowka mit jeweils einer Nennung. Zwei Staffeln schafften über die 4x100 m sogar den Sprung unter die zehn Besten im Land. Die Nennungen im Einzelnen: Carina Knecht 13. Platz Kugelstoßen, 100 m Hürden, sowie Diskus- und Speerwurf, 21. Platz Hochsprung, 22. Platz Weitsprung, Martina Meissner 6. Platz Hammerwurf, 15. Platz Speerwurf, 17. Platz Diskuswurf, 25. Platz Hochsprung und 28. Platz Kugelstoßen, Franka Henne 17. Platz Kugelstoßen, 18. Platz Diskuswurf und 26. Platz Speerwurf, Annika Stürzl 20. Platz Hochsprung, 22. Platz 100 m Hürden; Freya Wenske 11. Platz 5000 m und Maike Nowka 11. Platz Hochsprung.

An den insgesamt 37 Nennungen der U 14 bis zur U 20 in der Landesbestenliste sind aufgrund ihrer Saisonleistungen 14 Athleten des LAC Essingen beteiligt. Benjamin Beyerle (M 15) mit sieben Nennungen, Kian Janouschek (M 12) mit sechs Nennungen und Pascal Ilzhöfer (M 15) mit fünf Nennungen waren in der Saison 2021 die Erfolgreichsten des Essinger Nachwuchskaders. Dreimal schaffte Philipp Sturm (M 12), jeweils zweimal Mathis Orthen (M 12) Charlotte Karras (U 20), Moritz Ilzhöfer (M 14) sowie jeweils einmal Kim Weber (U 18), Laura Frey (U 18), Konstantin Hsu (M 15), Ole Borst (M 15), Kalle Borst (M 12), Max Meissner (M 12) den Sprung unter die 30 Besten. Neben den genannten Sportlern gelang dies auch vier Essinger Mannschaften. Mit dem 3. Platz erzielte die 4x100 m Staffel der U 16 in der Besetzung Moritz Ilzhöfer, Ole Borst, Benjamin Beyerle und Pascal Ilzhöfer die beste Platzierung. Valentina Barth, Anja Gerlach, Saskia Zeller, Defne Sarioglu, erreichten ebenfalls bei der U 16 den 16. Platz. Der 11. Platz ging an die Vierkampfmannschaft der U 14 in der Besetzung Kian Janouschek, Kalle Borst, Tolga Sarioglu und 10. Platz an die 4x75 m Staffel U 14 mit Max Meissner Kian Janouschek, Philipp Sturm, Kalle Borst.

Die Nennungen im Einzelnen: Benjamin Beyerle: 7. Platz 300 m, 11. Platz 100 m, 12. Platz 80 m Hürden, 19. Platz Hochsprung, 24. Platz Speerwurf, 26. Platz Weitsprung, 27. Platz Kugelstoßen, Kian Janouschek: 11. Platz 60 m Hürden, 12. Platz 800 m, 24.Platz Vierkampf, 25. Platz Weitsprung und Ballwurf, 27. Platz 75 m; Pascal Ilzhöfer: 4. Platz 80 m Hürden und 100 m, 7. Platz Weitsprung und 300 m, 18. Platz 800 m; Philipp Sturm: 13. Platz 60 m Hürden, 18. Platz, 800 m, 24.Platz Hochsprung, Charlotte Karras: 20. Platz Hochsprung, 27. Platz 800 m. Laura Frey 26. Platz 200 m, Mathis Orthen 13. Platz Ballwurf und Hochsprung, Moritz Ilzhöfer 17. Platz 80 m Hürden, 25. Platz 800 m, Konstantin Hsu 28. Platz Speerwurf, Ole Borst 20. Platz 80 m Hürden, Kalle Borst 14. Platz Ballwurf, Max Meissner 19. Platz 60 m Hürden, Kim Weber 21. Platz Diskuswurf.

Leichtathletiksport auch bis in das hohe Alter in Breite und Spitze dafür steht der LAC Essingen. Der Ruf eine Leichtathletikhochburg für „junggebliebene Sportler“ zu sein hat sich inzwischen in fast ganz Deutschland herumgesprochen. Mancher Masterathlet kann so seinen Traum in einer Gruppe mit Spaß, aber auch dem notwendigen Ehrgeiz, den Leichtathletiksport zu betreiben, wahrmachen. 153-mal platzierten sich die LAC Sportler im Alter von 30 bis 74 Jahren in der Bestenliste des Landes. Damit konnte die Spitzenposition im Land im Jahr 2021 behauptet werden. Insgesamt schafften folgende Sportlerinnen und Sportler Nennungen in den verschiedensten Disziplinen in der Bestenliste und trugen damit zu dieser herausragenden Gesamtbilanz bei: 13x Martina Meissner, 11x Klaus-Dieter Hutter, 8x Albert Bartle, 7x Hans Messner, Günther Widmann, 6x Peter Hübner, Andreas Schieber, Hartwig Vöhringer, Ludwig Wolf, Thorsten Weisheit, Benjamin Schätzle, 5x Wolfgang Schmidt, 4x Günther Maslo, Bernhard Frey, Wilhelm Beyerle, Rainer Strehle, Jean-Pierre Sedita, 3x Edmund Hetzel, Helmut Gentner, Reiner Lutz, Ralf Damrat, Alexander Götz, 2x Andreas Deuschle, Ernst Litau, Steffen Böhm, Timo Lassmann, Udo Stohrer, Roland Henne, Kai-Steffen Frank, Franz Marschik, Stefan Donn, Olaf Schönbach, 1x Fabian Hirsch, Sebastian Haas, Bernd Ruf, Thomas Schamberger, Hans-Peter Lang, Siegfried Richter, Christof Müller.

Auf den ersten Platz in der Bestenliste schafften es insgesamt 50 Athleten. Eine Ausnahmestellung nimmt Martina Meissner (W 40) im Land ein. Gleich elf Mal steht die Mehrkämpferin auf dem ersten Platz der Bestenliste: 100 m, 200 m, 80 m Hürden, Kugel, Gewicht, Hammer, Speerwurf, Wurffünfkampf, Hoch- und Weitsprung Fünfkampf. Fünfmal schaffte dieses Kunststück Hartwig Vöhringer (M 60) mit dem Diskus, Speer, Hammer, Gewicht und im Wurffünfkampf. Viermal die Nummer eins im Land ist Günther Maslo (M 70): 800 m, 1500, 3000 m, 10 Kilometer Straße und Peter Hübner (M 65): Hammerwurf, Gewicht, Kugel, Wurffünfkampf. Dreimal stehen Klaus-Dieter Hutter (M 60) 100 m Hürden, 300 m Hürden, Weitsprung und Wolfgang Schmidt (M 55) über die 800 m, 1500 m, 3000 m an der Spitze des Rankings. Zweimal steht die „EINS“ steht bei Hans Messner (M 60) im Dreisprung und mit der Kugel, Wilhelm Beyerle (M 55) über 200 m und 400 m und Günther Widmann (M 50) im Weit- und Hochsprung. Jeweils einmal reichte es für den Platz an der Sonne bei Andreas Schieber (M 65) Diskus, Christof Müller (M 60) Marathon, Kai-Steffen Frank (M 60) 100 m, Udo Stohrer (M 55) Diskus, Timo Lassmann (M 55) Kugel, Bernhard Frey (M 55) Weitsprung, Andreas Deuschle (M 50) Kugel, Thorsten Weisheit (M 40) Diskus, Benjamin Schätzle (M 35) Speerwurf.

Dass in Essingen der Mannschaftsgedanke auch bei den Senioren ausgeprägt ist, zeigen auch die Top Eins Platzierungen folgender Teams: 4x100 m M 50 und M 55 (Hans Messner; Wilhelm Beyerle; Strehle, Bernhard Frey), 4x100 m M 60 (Günther Maslo, Albert Bartle, Ludwig Wolf, Franz Marschik), 10 Kilometer Straße Mannschaft M 60 (Franz Marschik, Albert Bartle, Ernst Wolf), Halbmarathon Mannschaft M 50 (Ralf Damrat, Stefan Donn, Reiner Lutz), Marathonmannschaft M 35 (Jean-Pierre Sedita, Alexander Götz, Olaf Schönbach), Marathonmannschaft M 40 (Ralf Damrat, Alexander Götz, Olaf Schönbach).