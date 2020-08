Die Sanierung des Schulgebäudes B der Kocherburgschule in Unterkochen geht in großen Schritten voran. Die Generalsanierung der Schule, die Teil des Schulsanierungsprogramms ist, ist vor der Sommerpause in seine nächste Phase getreten. „Die Arbeiten mit einem Investitionsvolumen von rund 5,5 Millionen Euro sollen bis zum Start des Schuljahres 2021/2022 im September nächsten Jahres fertig sein. Es ist unser Ziel, möglichst rasch alle Schulen auf einen modernen Stand zu bringen“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler beim Besuch der Schule.

Gemeinsam mit Schulleiterin Anita Stark, dem ehemaligen Konrektor Erwin Honikel sowie dessen Nachfolger Marc Abele und Ortsvorsteherin Heidi Matzik ließ sich Rentschler die Arbeiten erläutern. Die Teilabschnitte im zweiten Stock sowie im Erdgeschoss sind im Juni abgeschlossen worden. Sie hatten die Verlagerung und Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume sowie von fünf Unterrichtsräumen im zweiten Stock der ehemaligen Realschule umfasst. Im Erdgeschoss wurden die Schülertoiletten neu geordnet und saniert, die Schülerbücherei neu konzeptioniert und gestaltet. „Außerdem wurden Räume für die Schulsozialarbeit und die Betreuung im Erdgeschoss geschaffen“, betonte die Schulleiterin. Im Gebäude wurde ein Aufzug eingebaut sowie das Treppenhaus saniert.

Bereits vor den Sommerferien wurde mit der Sanierung des Teilabschnitts im ersten Stock begonnen. Bis Februar 2021 wird das Geschoss komplett entkernt und saniert. Dort entstehen neben dem Fachbereich Werken acht neue Unterrichtsräume. Parallel zu diesen Arbeiten werden die Flachdächer des Gebäudes sowie die Fassade energetisch saniert.

Zwischen Februar und August 2021 folgt dann der dritte und letzte Abschnitt der Sanierung. Dabei werden sowohl der Lehrer- als auch der Verwaltungsbereich im Verbindungsbau der Schule erneuert. „Die Grundschule wird dann vom jetzigen Standort Friedensschule in die Kocherburgschule integriert. Für die Generalsanierung bedanken wir uns für knapp 1,3 Millionen Euro Förderzuschüsse des Landes“, so Rentschler. Beim Gang durch die bereits fertiggestellten naturwissenschaftlichen Räume imponierte dem OB die Handhabung der neuen digitalen Unterrichtstechniken sowie die Ausstattung der Schülerplätze.