Die Kirche feiert tanzend ihr Jubiläum

Die Tanzfläche ist vom ersten bis zum letzten Tanz, einem Walzer, brechend voll gewesen: Im Gemeindehaus Sankt Ulrich in Unterrombach haben sich an die 150 Tanzbegeisterte über einen stimmungsvollen

Abend zum 150-jährigen Bestehen der katholischen Kirchengemeinden in Aalen gefreut. Karin und Gerhard Ott glänzten als Duo Kir Royal und trafen mit ihrer Musik den Geschmack der Gäste im großen Saal. Aufgelockert wurden die Tanzrunden durch drei Vorführungen: die Ministrantinnen und Ministranten mit einem flotten Potpourri, bei dem alle mitmachen konnten, das Pastoralteam mit „Cover me in sunshine“ sowie die Westside Daddys mit dem passenden Stepperauftritt „Happy Birthday to you“. In den Jugendräumen war eine Disco für die Minis aufgebaut. Der Festausschuss der Kirchengemeinde Sankt Bonifatius Hofherrnweiler-Unterrombach bewirtete die Gäste und leistete mit der aufwändigen Dekoration ganze Arbeit. „An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit“, hießt der vorletzte Song und Pfarrer Wolfgang Sedlmeier

war glücklich, denn seine Tanzkarte war voll.