Die Kinder-Uni startet wieder

Es wird um eine Anmeldung im Veranstaltungskalender unter www.explorhino.de oder per E-Mail an explorhino@hs-aalen.de gebeten. Nähere Informationen zur Veranstaltung, zu den aktuell geltenden Corona-Regelungen und den Live-Übertragungen der Kinder-Unis gibt es ebenfalls im Veranstaltungskalender unter www.explorhino.de oder unter https://explorhino.de/kinder-uni/

Was passiert mit einem Luftballon bei eiskalten Temperaturen? Wie sieht ein Smartphone von innen aus? Und was kann man gegen den Klimawandel tun? Diesen und weiteren Fragen gehen Professorinnen und Professoren der Hochschule Aalen gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern der Kinder-Uni des Explorhino nach. Im Sommersemester dürfen sich Schülerinnen und Schüler ab der zweiten Klasse an drei Terminen von April bis Juni auf drei spannende Veranstaltungen an der Hochschule Aalen freuen.

Bei der ersten Kinder-Uni von Professor Joachim Albrecht, Leiter des Forschungsinstituts für Innovative Oberflächen und des Physikzentrums an der Hochschule Aalen, und Mitarbeiter Wadim Schulz können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine spektakuläre Show freuen und sich gleich zu Beginn warm anziehen: In dem Vortag „Brrrr – heute wird’s kalt: Coole Physik bei tiefen Temperaturen“ kramen die Referenten tief in der Trickkiste der physikalischen Experimente. Der Vortrag findet am Samstag, 2. April, um 10.30 Uhr in der Aula der Hochschule Aalen statt.

In der zweiten Veranstaltung geht es um den Klimawandel. In der Kinder-Uni „Was hat der Fußabdruck mit dem Klima zu tun?“ zeigt Professorin Martina Hofmann, Leiterin des Lehrstuhls für Erneuerbare Energien, die Ursachen des Klimawandels auf und erklärt, wie die Zuhörenden dazu beitragen können, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Der Vortrag findet am Freitag, 20. Mai, um 15 Uhr in der Aula der Hochschule statt.

Zum Abschluss nimmt Professor Heinz-Peter Bürkle gemeinsam mit den Kindern Smartphone, Tablet und Computer genau unter die Lupe. Wie müssen die Mikrochips im Inneren der Geräte gestaltet sein, damit alles, was sie können, technisch funktioniert und welche Grenzen gibt es? In der Kinder-Uni „Klein, aber oho! Was die Elektronik so alles kann!“ Antworten auf diese Fragen. Der Vortrag findet am Samstag, 25. Juni, um 10.30 Uhr in der Aula der Hochschule statt. ´

Die Vorlesungen der Kinder-Uni sind für Kinder ab der zweiten Klasse geeignet. Auch Eltern und Großeltern sowie interessierte Erwachsene sind eingeladen, daran teilzunehmen. Die gut einstündigen Veranstaltungen sind kostenlos. Schülerinnen und Schüler, die bei allen drei Vorlesungen dabei sind, erhalten eine Semesterbescheinigung.