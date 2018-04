Die Kür des Meisters

Aalen (an) - Seit letzten Sonntag ist es Fakt, die Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen sind Meister der Bezirksklasse Stauferland und steigen damit zur neuen Saison in die Bezirksliga auf. Damit können die Jungs der Trainer Roland Kraft und Gerhard Bleier völlig ohne Druck an diesem Samstag (20.30 Uhr ) in der Wasseralfinger Talsporthalle ins Derby gegen die SG Hofen/Hüttlingen II gehen.

Die Gäste haben lange in der Spitzengruppe der Liga mitgemischt, sich zuletzt aber mit Auswärtsniederlagen in Giengen und Bartenbach selbst darum gebracht, weiter um den zweiten Platz kämpfen zu dürfen. Aktuell steht die Mannschaft von Armin Kruger und Florian Graf auf dem vierten Platz bei zwei noch anstehenden Spielen, mit vier Punkten Rückstand auf Platz zwei und vier Punkten Vorsprung auf Platz fünf.

Theoretische Chancen auf Rang zwei

Theoretisch könnte es also noch klappen mit dem zweiten Platz, wenn die Konkurrenten Heiningen und Herbrechtingen-Bolheim beide ausstehenden Spiele verlieren. Doch es ist halt auch ein Derby und die Gastgeber mussten eine ihrer nur zwei Saisonniederlagen im Hinspiel hinnehmen, als man mit der wohl schlechtesten Saisonleistung 17:20 unterlag. Nur 17 Treffer in dieser Partie, dabei weist die HG eigentlich einen Saisonschnitt von 28 eigenen Toren auf,. Es dürfte also klar, was die Handballgemeinschaft am Samstag anders machen muss.

Doch die Defensive der Gäste ist sicher auch nicht die Schlechteste, immerhin kassierte die SG2H II die viertwenigsten Treffer der Liga. Dass die HG aber vor allem seit den beiden Niederlagen um den Jahreswechsel, aus diesen gelernt hat, beweisen die zuletzt neun Spiele ohne Niederlage. Bei der HG sind bis auf den noch verletzten Paul Schneider alle Spieler an Bord, deshalb stehen die Coaches wieder mal vor einem Luxusproblem.