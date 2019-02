Die Bundesliga-Kegelerinnen des KC Schrezheim müssen an diesem Sonntag bei der SG Lorsch-Bensheim antreten. Die Mannschaft aus Hessen steht auf dem siebten Tabellenplatz mit 12:18-Punkten und hat einige Spiele unglücklich verloren.

Beste Keglerinnen sind Manuela Ehrhard, Sabine Jochem und Julia Herle. Alle drei Spielerinnen haben einen Heimschnitt um die 580 Kegel. Die Mannschaft aus Schrezheim wird am Sonntag nach wie vor noch nicht in Bestbesetzung antreten können. Trotzdem darf man nach dem Sieg gegen Bamberg in der Champions League auf einiges hoffen. Sicherlich fährt die Mannschaft von Trainer Wolfgang Lutz hochmotiviert nach Lorsch-Bensheim und wird versuchen die Punkte mit auf die Ostalb zu bringen. Gegenwärtig stehen sie auf dem fünften Tabellenplatz mit 16:12-Punkten. „Wir müssen versuchen, gleich von Anfang an die Sätze für uns zu entscheiden. Es wird ein sehr schweres Spiel werden,“ so Lutz.

Die Männer vom KC sind am Samstag zu Gast bei Blau Weiß Peiting. Die Mannschaft aus Bayern steht bereits als Absteiger fest. Mit 4:24-Punkten stehen sie am Ende der Tabelle. Trotz gutem Spielerpotenzial konnten sie sich nicht in der 2. Liga halten. Beste Spieler sind Matthias Hüller und Thomas Aigner, beide mit einem Heimschnitt von 580 Kegeln. Für die KC-Kegler um Mannschaftsführer Christian Winter ist ein Sieg Pflicht. Sonst gibt es so gut wie keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.