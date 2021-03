Die Hoffnung ist noch da, der Glaube nicht

Wie lange soll der Lockdown mit seinen Schließungen noch anhalten, wann dürfen endlich alle Schüler wieder zurück in die Schule: Diese Fragen beschäftigen viele Menschen. Das Impfen und die Umsetzung flächendeckender Testungen schreiten nur langsam voran. Redakteurin Sabine Krauss hat sich in einem Videotelefonat mit Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck unterhalten, welche Strategie er für seine Stadt richtig hält, was er umsetzen möchte und auch, was ihn derzeit ärgert.