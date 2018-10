Die Herausforderungen der Zukunft

„Das Wichtigste und das Allerwichtigste“ ist ein Vortrags- und Gesprächsabend betitelt, den die Freie Waldorfschule Aalen am 22. Oktober um 19.30 in ihrem Saal in der Hirschbachstraße 64 in Aalen veranstaltet. Es geht um die Frage, wie man Kinder auf die Anforderungen und Herausforderungen der Zukunft vorbereiten kann. Dazu wird Valentin Wember einen Vortrag halten, danach ist Zeit zum Gespräch. Wember ist Waldorflehrer und international in der Lehrerbildung tätig.