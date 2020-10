SfD: Junker – Schmidt, Brenner, Feil (55. Fürst), Eiselt, Gunst, Nietzer, Gruber, Schiele, Zimmer (70. Avigliano) Gallego.

Tore: 1:0 Nietzer (43.) 1:1, 1:2, 1:3 Dicklhuber (45., 62., FE 65.).

Die Stimmen zum Spiel:

Helmut Dietterle (Sf Dorfmerkingen): „In denen ersten zehn Minuten hat Göppingen richtig Gas gegeben. Dann bekamen wir immer mehr Zugriff auf das Spiel und Göppingen wurde unruhig. Das 1:0 war eine Klasse Aktion. Den einzigen Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen muss, ist, dass wir es nicht geschafft haben mit dem 1:0 in die Pause zu gehen. Nach dem 1:1 haben wir uns geschüttelt und das Spiel bis zu den beiden fragwürdigen Entscheidungen wieder bestimmt. Das 1:2 kam aus heiterem Himmel. Ab dem 1:3 hat Göppingen das Spiel auch dank seiner Individuellen Klasse runtergespielt. Wir haben wieder bis zum Schluss gekämpft, dagegen gehalten und den Kopf nie hängen lassen. Daher wieder ein dickes Lob an meine Mannschaft.“

Gianni Covelli (Göppinger SV): „Es war ein sehr schweres Oberligaspiel mit einem tiefen Platz und hohem Tempo. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Dann hatte Dorfmerkingen seine starke Phase. Das Spiel wurde hektischer und es gab für meinen Geschmack zu viele Zweikämpfe. Nach dem souveränen 1:0 durch Nietzer haben wir nicht rumgeeiert und postwendend den Ausgleich erzielt. In der zweiten Halbzeit wurde mehr Fußball was uns entgegen kam. Der Doppelschlag zum 2:1 und 3:1 hat uns in die Karten gespielt und gespielt. Wir waren in der Endzone konsequenter. Aber ich ziehe den Hut vor der Leistung von Dorfmerkinger und ich bin schon etwas stolz, dass wir hier als erste Mannschaft nach langer Zeit wieder gewonnen haben. Hier wird ein guter, schneller und körperbetonter Fussball gespielt und es ist schwer hier zu gewinnen. Meine Mannschaft hat die Prüfung bestanden.“

Leon Gunst (SfD): „Wir waren heute wieder auf Augenhöhe und haben gut gekämpft. Daher ist die Niederlage bitter und unglücklich. Knackpunkt war in meinen Augen das 1:1. Wir müssen die Führung in die Pause mitnehmen. Trotz allem haben wir wieder einen tolle Moral beweisen und wir haben genug Qualität in der Mannschaft“.

Christoph Junker (SfD): „Wir waren gleichwertig, haben gut mitgehalten und dumme Tore passiert. Vor allem das 1:1. Dem 1:2 und 1:3 ging in meinen Augen jeweils eine Abseitsposition voraus. Das Spiel darf man eigentlich nicht verlieren, aber wir haben zur Zeit eben Pech mit den Entscheidungen.“

Valerio Avigliano (SfD): „Ich wurde hier toll aufgenommen und ich freue mich über die Chance. Zum Spiel – wir müssen in den ersten 10 Minuten einen Elfmeter bekommen und dann aber die Führung in die Halbzeit nehmen. Dem 1:2 ging ein klares Abseits voraus. Aber wir schauen nach vorne.“ (jubl)