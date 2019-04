Die guten Erinnerungen der TSG

Fußball-Landesliga-Tabellenführer TSG Hofherrnweiler-Unterrombach tritt an diesem Sonntag um 15 Uhr beim TSV Bad Boll an. An Bad Boll erinnert man sich bei der TSG sehr gerne. Damals besiegte die TSG im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga den 1. FC Frickenhausen und schaffte die Rückkehr auf Verbandsebene. Nun, fünf Jahre später, kann die TSG erneut einen großen Coup landen.

Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger TSV Oberensingen. Trotzdem verfällt man am Sauerbach nicht in Euphorie. „Wir wissen, dass noch einige Spiele zu absolvieren sind, wir uns aber auf einem sehr, sehr guten Weg befinden“, sagt TSG-Trainer Benjamin Bilger vor dem Duell gegen den TSV Bad Boll. Die Mannen von Manuell Doll befinden sich momentan mitten im Kampf um den Ligaverbleib. Dieser ist Stand heute über die Relegation möglich.

Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt sechs Punkte. „Aufgrund der aktuellen Situation braucht Bad Boll jeden Punkt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins offene Messer laufen und dann einem unnötigen Rückstand hinterherlaufen“, so Bilger. Die Formkurve seiner Jungs zeigt in den letzten Spielen wieder deutlich nach oben.

Vier Siege und ein Remis konnten die Mannen um Kapitän Philipp Leister im Fußballjahr 2019 bisher feiern.

Der Gejagte

Dank dieser Serie konnte der Abstand auf die Verfolger wieder auf acht Zähler ausgebaut werden. Aus diesem Grund reist die TSG als klarer Favorit nach Bad Boll. „Wir wissen, dass wir in den anstehenden neun Spielen gegen jeden Gegner der Favorit sein werden. Alle jagen uns und wollen gegen uns punkten. Darauf sind wir eingestellt. Nach dem deutlichen Sieg gegen Blaustein wollen wir gegen Bad Boll nachlegen und eine weitere Hürde meistern“, so Bilger.

Wem der Trainer in Bad Boll das Vertrauen schenkt, bleibt abzuwarten. Daniel Rembold und Pascal Weidl konnten sich nach ihren Einwechslungen gegen Blaustein in die Liste der Vorlagengeber eintragen. Beide machen großen Druck und drängen in die Startelf. „Wir können aus dem Vollen schöpfen. Die Jungs arbeiten sehr gut. Jeder will am Wochenende seinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Für mich als Trainer eine komfortable Situation. Es macht großen Spaß Trainer dieses Teams zu sein“, sagt Bilger vor dem nächsten Spiel.