Die „gute Tat“ ist auch heute unerlässlich

Drei Tage lang haben die Aalener Georgspfadfinder im und rund um das Braunenberghaus ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Mit „alten Knaben“ und vielen Ehemaligen, die sogar aus der Schweiz angereist waren. Mit großem Beifall wurde am Jubiläumsabend vor allem Oberbürgermeister Frederick Brütting begrüßt. Der gratulierte den Scouts „in christlicher Verbundenheit“ besonders dafür, dass sie sieben Jahrzehnte Höhen und Tiefen durchstanden hätten und ihre Ideale auch heute noch jungen Menschen weiter vermitteln würden.

Unter der Regie von Ralf Meiser folgte ein buntes Programm, das der Stammesleiter Philipp Hirschfeld mit Grußworten eröffnete. Marius Dettenhauser stellte dann die Jahresaktivitäten vor, zu denen unter anderem das Pfingstlager, die Teilnahme an der Kreisputzete, ein Kommunikationswochenende, die Verteilung des Friedenslichts aus Bethlehem und vor allem das alljährliche Spektakulatius-Konzert in der Salvatorkirche zugunsten eines Straßenkinderprojekts in Chile gehören.

Die Jugendreferentin des BDKJ, Verena Zauner, stellte ihren geistlichen Impuls unter das Thema Dankbarkeit, die das Leben erst reich mache, und überreichte nach einem Gebet als Geschenk an die Pfadis einen Moderationskoffer mit den schriftlichen Beiträgen der Versammelten zu ihrem Thema.

Der 90-jährige Gründer des Stammes Salvator, Erwin Hafner, sprach von einem stolzen und freudigen Tag und grüßte vor allem drei Anwesende der einst 13 Mitbegründer des Stammes. Seine Rückbesinnung auf die Quellen der Gemeinschaft galt besonders der noch immer gültigen Losung „Allzeit bereit“ des Begründers der Weltpfadfinderbewegung, Baden Powell. Und der Gemeinschaftssinn gegen Egoismus sowie das Minderheiten nicht ausgrenzende soziale Verhalten der Pfadfinder gelte gleichfalls bis heute..

Dass sich „die gute Tat“ der Scouts auch heute noch in vielen Bereichen durch aktive Mitarbeit realisieren lasse, legte Hafner den Jüngeren und Älteren besonders ans Herz: im Kocherladen, der durch die Ukraine-Flüchtlinge noch aktueller geworden sei, bei den alljährlichen Friedensfesten der katholischen Gemeinde mit Menschen aus vielen Nationen, im Arbeitskreis Asyl durch Hausaufgabenhilfe und Spielnachmittage, beim Freundeskreis für Wohnsitzlose, bei der Aktion „Kinder in Armut“ und bei der jetzt wieder anstehenden Kinderspielstadt des Stadtjugendrings.

Es folgten ein Gedenken an die große Zahl der seit 1952 verstorbenen Freunde und Fürbittgebete mit dem Bekenntnis „Das Wichtigste im Leben, das ist Gott“. Eine Runde von Stammesleitern verschiedener Epochen standen anschließend Rede und Antwort auf gezielte Fragen von Moderator Ralf Meiser, ehe der Abend in gemütlicher Runde ausklang.

Am Freitagabend schon hatten sich die Pfadis zum Singen und bei „heißen Rhythmen“ am Lagerfeuer getroffen, während für den Samstag eine Schnitzeljagd für Jung und Alt angesagt war, die aber durch den Regen abgebrochen werden musste. Das Jubiläum klang am Sonntag mit der obligatorischen 1.-Mai-Hocketse mit der Dixie Revival Band aus.