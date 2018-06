„Die Grünen schaden unserer Stadt“

Die SPD-Gemeinderäte aus Dewangen und Fachsenfeld, Ursula Mutscheller und Hubert Vogel, teilen mit, dass sie sich „gegen die Diffamierung durch die Klage der Aalener Gemeinderatsfraktion der Grünen beim Verwaltungsgericht“, wehren.

Weiterhin heißt es in dem Schreiben: „Wir sind engagierte Bürger dieser Stadt, wir haben Familie, wir sind im Beruf und in vielfältigen Ehrenämtern und wir engagieren uns mit Herzblut im Aalener Gemeinderat für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger im Welland. Entscheidungen im Gemeinderat werden nach oft langen und kontroversen Diskussionen mehrheitlich getroffen. In unserer liberalen Demokratie werden Konfliktfälle nur durch die Mehrheitsbeschlüsse entschieden. Demokratie funktioniert nur, wenn diese Mehrheitsentscheidungen auch von den Minderheiten akzeptiert werden. Die Grünen können offensichtlich Mehrheiten nicht akzeptieren. Nicht nur, dass sie uns, ihren Gemeinderatskolleginnen und –kollegen die Kompetenz absprechen, sie gehen darüber hinaus einen in Baden-Württemberg bisher noch nie dagewesenen Weg zum Verwaltungsgericht. Dies ist die politische Bankrotterklärung der Grünen. Seit mehreren Jahren spielen sie dieses unwürdige Spiel, eine Mehrheit ständig mit einem offensichtlich wenig ausgeprägtem Demokratieverständnis zu ignorieren und schlecht zu machen. Der Radweg auf das Härtsfeld ist ist so ein vielsagendes Beispiel. Nur wenige Tage nach einer nach langer und ausführlicher Diskussion herbeigeführten Entscheidung, fühlten sich die GRÜNEN keinesfalls daran gebunden. Nachträglich wurden neue Proteste in Szene gesetzt, und die demokratische Entscheidung der Mehrheit dadurch verhöhnt“.

Weiterhin teilt die Partei mit, sie empfände die Klage als unwürdig. „Sie beschädigt nicht nur uns und unsere Familien persönlich, sondern alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die vor vier Jahren diesen Gemeinderat gewählt haben. Wie können wir in den nächsten Monaten als Beklagte zum Wohle dieser Stadt und unsere Bürger arbeiten? Wie sollen wir Menschen motivieren, sich einer kommunalen Verantwortung zu stellen? Die negativen Auswirkungen dieser Klage werden in vielen Bereichen unseres Stadtlebens langfristig spürbar sein. Die Grünen schaden unserer Stadt.Wir sind empört, dass die Grünen wesentliche Grundlagen unserer Zusammenarbeit mutwillig zerstören“, teilen Mutscheller und Vogel mit.

Die Parteikollegen schließen sich dem an: „Die SPD Fachsenfeld und Dewangen verfolgt mit Sorge und Empörung die von den Grünen im Aalener Gemeinderat inszenierten Aktionen. Diese sind schädlich für unser Zusammenleben in unserer liberalen Demokratie und fördern die Politikverdrossenheit. Sie spielen den populistischen Parteien in die Hände. Wir stützen und unterstützen unsere beiden Gemeinderäte Ursula Mutscheller und Hubert Vogel“.

Für die SPD Fachsenfeld/Dewangen unterzeichnen Helmut Gentner, Eberhardt Looser, Martin Diemer, Eugen Maier, Berthold Däffner, Hans Kümmel unter andere.