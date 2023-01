Die Gmünder A-Jugend jubelt in Wasseralfingen über den Turniererfolg

Bei der Dreikönigsturnierserie der DJK-SG Wasseralfingen standen am Samstag tagsüber die A-Jugend-Kicker im Mittelpunkt. Den Turniersieg sicherte sich der 1. FC Normannia Gmünd nach einem 3:1-Sieg gegen den VfR Aalen.

Insgesamt zwölf Mannschaften, aufgeteilt in zwei Sechser-Gruppen, gingen an den Start. Dabei qualifizierten sich die ersten vier Mannschaften einer Gruppe für das Viertelfinale. In Gruppe eins hatte der 1. FC Normannia Gmünd mit insgesamt 13 Punkten die Nase vorne. Dahinter folgten die SG Quelle Fürth (zwölf Punkte), die SGM SSV Aalen/TSV Essingen (zehn Punkte) und Gastgeber SGM Union Wasseralfingen (vier Punkte).

In der zweiten Gruppe bestimmte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 13 von möglichen 15 Punkten das Geschehen. Platz zwei ging an den VfR Aalen (zehn Punkte), Rang drei an die SGM Albuch (neun Punkte) und Platz vier an die SGM Röhlingen/Pfahlheim/Eigenzell/Ellenberg (sieben Punkte).

Im ersten Viertelfinale hatte der 1. FC Normannia Gmünd keinerlei Probleme mit der SGM Röhlingen/Pfahlheim/Eigenzell/Ellenberg. Die Normannen setzten sich mit 5:1 durch. Auch die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach feierte letztlich einen klaren Erfolg, 3:0 gegen die SGM Union Wasseraflingen. Im dritten Viertelfinale gewann die SG Quelle Fürth knapp mit 1:0 gegen die SGM Albuch. Das letze Halbfinalticket buchte der VfR Aalen nach einem 2:0-Erfolg gegen die SGM SSV Aalen/TSV Essingen.

Eng und spannend waren die beiden Halbfinal-Partien. Die Normannen siegten knapp mit 3:2 gegen die SG Quelle Fürth. Die erste und einzige Entscheidung vom Punkt beim A-Jugend-Turnier gab es in der Partie zwischen dem VfR Aalen und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Kicker des VfR präsentierten sich nervenstärker und im Gesamtergebnis stand es 5:2 für die Aalener.

Im kleinen Finale trafen die SG Quelle Fürth und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach aufeinander. Die Mannschaft aus Franken gewann knapp mit 2:1 und sicherte sich somit Platz drei beim Sport-Saller-Cup. Im großen Finale duellierten sich der 1. FC Normannia Gmünd und der VfR Aalen um den Turniersieg. Die Gmünder hatten am Ende die Nase vorn und gewannen mit 3:1.