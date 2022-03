Die Geschichte eines Familiendramas

Der Tag, der im Einsatzbericht der Feuerwehr als „schwarzer Donnerstag“ verewigt sein wird, beginnt so gewöhnlich, wie ein Tag nur beginnen kann. In Rohrbach bei Ingolstadt führen Sonja und Rudolf Richter (Namen geändert) noch ihre Hündin Luna aus. So, wie sie es immer gemacht haben, dreimal täglich, Händchen haltend. Das werden Nachbarn später erzählen. In Neusäß liefert Lkw-Fahrer Ferenc Nuszbaum seine Ware pünktlich an die örtliche Kaufland-Filiale. Die letzte Ladung für heute. Sein Arbeitstag geht langsam zu Ende. Der 2. September 2021, in Zeit gepresste Normalität.

Am Ende dieses Tages werden Sonja Richter und Luna tot in einem Keller liegen. Das Haus über ihnen wird explodiert sein, zeitgleich eine Wohnung in Sachsen brennen. Rudolf Richter wird mit einer offenen Gasflasche in den Laster von Ferenc Nuszbaum rasen und sterben. Der Trucker wird überleben. Doch sein Leben wird ein anderes sein.

Unsere Redaktion hat mit etwa zwei Dutzend Menschen gesprochen, die diesen Tag aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt haben. Mit Nachbarn, alten Bekannten und Arbeitskollegen der Richters. Mit Ermittlern und Einsatzkräften. Mit Ferenc Nuszbaum. Nicht alle Puzzleteile werden sich zusammensetzen lassen. Manche Spuren sind unwiederbringlich verloren gegangen, verkohlt in den Flammen. Dies soll eine Annäherung sein an einen Tag, der auch sechs Monate danach noch vielen Menschen nicht aus dem Kopf geht.

Es ist die Geschichte zweier Männer, Ferenc Nuszbaum und Rudolf Richter. Sie kannten sich nicht. Doch seit sich ihre Wege für Sekunden kreuzten, ist alles anders. Es ist: eine Tragödie in drei Kapiteln.

Kapitel I: Heile Welt

In Bácsalmás, einer südungarischen Kleinstadt an der Grenze zu Serbien, sitzt ein 45-Jähriger vor weißen Gardinen. Seine weichen Gesichtszüge wirken abgekämpft. Zweieinhalb Stunden lang wird Ferenc Nuszbaum vor einer Webcam seine Lebensgeschichte erzählen.

Die erste einschneidende Fahrt seines Lebens tritt er mit 14 Jahren an. Seine Familie zieht von Budapest nach Bácsalmás, vom Plattenbau in ein Haus mit Garten. Nach dem Wehrdienst und einer Ausbildung zum Verkäufer findet er mit 21 seine wahre Berufung: das Fahren. Erst Transporter, dann Busse, dann Lkws. Nuszbaum fährt durch Europa, bis nach Finnland und England. Auf der Konsole spielt er sich durch Lastwagen-Simulatoren und Autorennen. Das Lenkrad ist sein Leben. „Ich bin auch nicht der stereotype Jogginghosen-Trucker, der sich am Wochenende besäuft. Die Familie ist mir das Wichtigste“, sagt er.

Der Alltag als Autobahn-Nomade ist mühsam, viel im Laster, wenig bei den Liebsten. Das Angebot aus Bayern kam gerade recht. Ab Juni 2021 beliefert Nuszbaum für ein Vohburger Logistikunternehmen Supermärkte. Immer zwei Wochen am Stück, dann eine Woche Heimat. Er schläft auf dem Betriebshof und lernt Lkw-Deutsch: Auflader, Hubwagen, Staplerfahrer. Auch seine Frau paukt in Ungarn Vokabeln. 2022 soll die ganze Familie nachkommen. „Wir wollten uns jeden Tag sehen, eine eigene Wohnung, eine bessere Zukunft“, erzählt Nuszbaum. Die Tochter ist 14. Mit seiner Frau ist er seit 25 Jahren zusammen. Sie kennen sich aus Schulzeiten.

Auch Sonja und Rudolf Richter gingen in Parallelklassen. Nach dem Abschluss werden sie ein Paar. Sie bekommen einen Sohn, heiraten, die Mauer fällt. Lugau, ihre sächsische Heimat, ist nicht mehr DDR. 1996 ziehen sie ins bayerische Mitterscheyern. Rudolf arbeitet als Heimdienstfahrer für eine Brauerei. Sonja findet eine Putzstelle. Rudolf grillt und angelt, ein echter „Gaudibursch“, sagen die Ex-Kollegen, ein „total Unkomplizierter“. Auf einem Betriebsausflug ins Zillertal führt er einen Bauchtanz vor. Sonja kleidet sich schick und sorgt zu Hause für Ordnung. „Sie wollte eher das Private, ihr kuscheliges Heim. Das war für sie das Höchste“, sagt ein Freund aus vergangenen Zeiten.

2004 mieten sich die Richters eine 100-Quadratmeter-Wohnung am Ortsrand von Rohrbach. Der Sohn zieht aus, gründet eine eigene Familie. Dafür kommt Luna, eine Hündin aus einem griechischen Tierheim. Wegen eines chronischen Sehnenleidens hinkt sie manchmal. „Die beiden haben alles gemacht, damit es dem Tier gut geht“, sagt eine Bekannte. Rudolf, Sonja, Luna. Ein Herz, eine Seele, ein Hund. So erzählt man es sich in Rohrbach.

Es ist ein bewegter Sommer 2021. Erst einen Monat ist Ferenc Nuszbaum in Deutschland, da stirbt sein Vater. Im August gönnt er sich mit der Familie eine fünftägige Auszeit in Montenegro. Rudolf Richter kündigt im Juli seinen Job, mietet sich mit seiner Frau einen Wohnwagen und urlaubt an der Ostsee. Es ist ihr Lieblingsreiseziel. Seinem Cousin wird er erzählen, dort hinziehen zu wollen. Seine Mutter wird aussagen: „Die beiden wollten schon lange etwas Neues machen.“ Für ihren 80. Geburtstag verbringen die Richters später ein Wochenende in Sachsen. Sie feiern in einer alten Eisdiele, an einem Samstag Ende August.

Kapitel II: Das Leben in Flammen

Nur vier Tage später kehrt Rudolf Richter nach Lugau zurück. Sonjas Mutter hat dem Ehepaar 2013 ein Mehrparteienhaus im Ort überschrieben. Sie wohnt selbst noch darin. Richters Handy ist zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr am örtlichen Funkmast eingeloggt. Das wird die Polizei feststellen. Er müsse noch die leer stehende Dachgeschosswohnung renovieren, sagt er einem Mieter. In Wirklichkeit stellt er zwei Heizstrahler auf, 1200 Watt, legt Anzündwürfel, Heizwolle, Benzinkanister und eine Gasflasche daneben, installiert drei Zeitschaltuhren und programmiert sie auf den nächsten Tag: 2. September, 12.30 Uhr. Dann fährt er nach Bayern.

Um 12.32 Uhr geht bei der Leitstelle Ingolstadt eine Notrufmeldung ein: explodierte Doppelhaushälfte in Rohrbach, mindestens zwei vermisste Personen. Es ist die Adresse der Richters. Zur selben Zeit steht in Lugau die Dachgeschosswohnung in Flammen.

17 Minuten später steuert Rudolf Richter seinen VW-Bus nach Süden, unterwegs auf der Überholspur der B 300 Richtung Augsburg, neben ihm: eine offene Methangasflasche.

Auf der Gegenfahrbahn tuckert Ferenc Nuszbaum dem Feierabend entgegen. Vielleicht mit 60 Stundenkilometern, erinnert er sich, die Strecke ist ein Blitzerbrennpunkt. Es ist ein warmer Mittag, der Trucker trägt Sonnenbrille und ein Headset. Noch am Morgen, 5 Uhr, erster Stopp, Regensburg, hatte ihm der Kaufland-Filialleiter ein Vorstellungsgespräch für seine Frau angeboten. Nun überbringt er ihr die frohe Kunde.

In diesem Moment lenkt Rudolf Richter seinen VW-Bus in den Laster. Nuszbaum reißt sein Lenkrad noch nach rechts. Er kann den Aufprall nicht verhindern. Sein Lkw wird in den Straßengraben geschoben, die Fahrerseite ist eingedrückt, der Auflieger fängt langsam Feuer.

Nuszbaums Stimmbänder klingen, als hingen Zentnergewichte an ihnen, als er von den folgenden Momenten erzählt: „Hinter mir wurde es wärmer. Ich habe mich oben abgetastet. Alles war okay. Aber unter meinen Jeans war etwas ganz schwammig.“ Das Headset hängt noch an ihm. Er schreit um Hilfe, flucht: „Mein Bein ist abgerissen!“ Seine Frau muss alles mitanhören.

Dann ziehen Ersthelfer Nuszbaum aus dem Laster. Mit einem Ledergürtel bindet er sich sein Bein ab. So hat er es in Filmen gesehen. Im Krankenwagen ruft er nochmals seine Frau an. Er sei in Sicherheit. Dann verliert er das Bewusstsein. Nuszbaum hat eine große Risswunde am rechten Bein. Seine linke Kniescheibe ist gebrochen, sein Oberschenkel darüber zertrümmert. So steht es im Entlassungsbericht der Uniklinik Augsburg. Während die Ärzte Nuszbaums linkes Bein zusammenflicken – sechs Stunden OP, drei Schrauben, eine 27,8 Zentimeter lange Platte – wird in Rohrbach das ganze Ausmaß der Explosion klar.

Die Doppelhaushälfte sieht aus, als hätte man sie mit einer Axt zerteilt. Aus dem noch stehenden Teil wird ein älteres Ehepaar per Leiter von den Nachbarn evakuiert. Der Rest des Hauses liegt über Hunderte Meter verstreut. Im Pool des Nebengrundstücks liegt die Haustür der Richters. Eine dreiköpfige Familie aus der Wohnung darüber ist zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause. Bis zu 350 Rettungskräfte sind im Einsatz, Lagebesprechung: alle 45 Minuten.

Die Nachrichten verbreiten sich: Aus Lugau, wo die Feuerwehr eine Explosion gerade noch verhindern konnte. Von der B 300, wo Rudolf Richters Leiche zwar bis zur Unkenntlichkeit entstellt, sein Fahrzeug per Kennzeichen aber noch zu identifizieren ist. Die Kripo Ingolstadt beginnt Untersuchungen, aus München kommen Brandexperten und Rettungshunde. Am nächsten Tag finden sie auch in Rohrbach mehrere Gasflaschen, Hündin Luna und Sonja Richter. Gerichtsmediziner werden feststellen: Die Frau war bereits vor der Explosion tot. Rohrbach wird zum Tatort, Lugau zum Zweitschauplatz. Die Staatsanwaltschaften Ingolstadt und Chemnitz nehmen ihre Arbeit auf. Nichts deutet auf die Beteiligung einer dritten Person hin. Sie ermitteln gegen einen Toten: Rudolf Richter.

Kapitel III: Wieso?

Vier Tage nach den schlimmsten Stunden seines Lebens wird Ferenc Nuszbaum 45 Jahre alt. Von den Pflegekräften wünscht er sich eine Flasche Cola. Seine Freunde hält er mit kurzen Videos auf dem Laufenden. Die Tage vergehen, die Schmerzen nicht. Sein Knie entzündet sich und muss nochmals operiert werden. Zwei Monate liegt Nuszbaum im Krankenhaus, nimmt 25 Kilo ab, wird in die Reha geschickt und kann kaum aufstehen, weil er so schwach ist, kann sein Knie kaum anwinkeln, weil das Bein noch steif ist. „Ich wurde alleingelassen“, findet Nuszbaum. Anfang Dezember bringt ihn ein Krankentransport in sein ungarisches Zuhause. „Wieso ich?“, fragt er. „Vielleicht ist es ein Zeichen, dass ich mit dem Lkw-Fahren aufhören soll.“

Wieso? Wieso jagt ein Mann, über den Bekannte sagen „Dem Rudolf? Dem hätte ich das nie zugetraut!“ sämtliche Grundfesten einer fast 30-jährigen Ehe in die Luft?

Auch die alte Frau mit den bauschigen Locken, die an der Türschwelle zu ihrer Wohnung in Lugau lehnt und sich die Tränen aus den Augen wischt, lässt diese Frage nicht los. Es ist die Mutter von Sonja Richter. Nach dem Brand musste sie umziehen. „Ich würde es auch gern wissen“, sagt sie leise. „Er hat sie auf Händen getragen, hat alles für sie gemacht.“

Vermutlich wird sie nie eine zufriedenstellende Antwort auf all das bekommen. Bis heute bleibt die Motivlage unklar. Ermittler in Ingolstadt integrieren derzeit noch ein Brandgutachten in ihre Akte. Aber selbst wenn es einen Abschiedsbrief gegeben hätte – er wäre zu Asche verpulvert. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat den Fall geschlossen. Sie konnte noch feststellen: Rudolf Richter muss die Tat lange geplant haben. Am 18. Mai ging er im Rahmen eines Besuchs in Sachsen in den Baumarkt. Er kaufte: Lampenöl, einen Spaltkeil, Baupläne, Anzündwolle, einen Benzinkanister und drei Zeitschaltuhren. 92 Euro für die Vorbereitung einer Explosion.

Drei Monate zuvor bat Richter um eine Mietminderung. „400 statt 900 Euro. Er wollte es im September wieder ausgleichen“, erzählt der Rohrbacher Vermieter. So weit kam es nie. Das Paar hätte über seine Verhältnisse gelebt, heißt es öfter. „Mal ein neues Bad, den neuesten TV. Und so weiter“, sagt der Vermieter. Rudolf Richter spekulierte an der Börse. Aktien, Bitcoins – „das war sein Ding“, erzählt ein Arbeitskollege. „Vor 20 Jahren war er der Erste, den ich mit Internet-Trading gesehen habe“, verrät ein alter Freund.

War es das Geld? Oder waren es doch Eheprobleme? Den Ermittlern gegenüber beschreiben Verwandte Sonja Richter als dominant. Ihr Mann habe damit zunehmend Probleme gehabt. „Er war ihr total ausgeliefert, sehr abhängig von ihr“, sagt der alte Freund. Nach einem Streit – lange her – soll Rudolf seiner Sonja mal ein Cabrio besorgt haben. Er wollte weg aus Bayern, das erzählte er vielen. Sie wohl nicht unbedingt, sagt ein Bekannter.

Wieso auch immer passiert ist, was passiert ist – heute sind die beiden in einem gemeinsamen Urnengrab bestattet. Vom einstigen Wohnhaus der Richters steht nur noch ein Kellergerippe. Die Baugitterstäbe klappern im Wind. Der Grundstücksbesitzer will hier neu bauen lassen. Die Gemeinde Rohrbach hat dem Antrag bereits zugestimmt.

Ferenc Nuszbaum kann sein Bein nur um 45 Grad beugen. Er geht auf Krücken, maximal 200 Meter, maximal eine Stunde Stehen. Seine Frau muss ihm die Socken anziehen. 1500 Euro spendeten die Menschen aus Rohrbach. Es ist viel und doch zu wenig. „Ich muss mit der Versicherung kämpfen. Niemand will meine Therapie übernehmen“, sagt der Ungar. Sein Ziel ist: „Wieder richtig gehen.“ Was Nuszbaum unausgesprochen lässt: Er wird womöglich nie wieder Lkw fahren können.